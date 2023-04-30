В мае на пособия могут рассчитывать: беременные женщины, нетрудоустроенные родители, ухаживающие за ребенком, возраст которого на момент получения денег – меньше 1,5 лет, семьи с детьми до 3 лет, дети от 8 до 17 лет и семьи военнослужащих.