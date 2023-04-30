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График выплаты всех детских пособий в мае 2023 года

30 апреля 2023, 01:51
Фото: 1MI
Семьи с детьми начнут получать традиционные пособия в мае 2023 года. Однако праздники – День Труда и День Победы – изменят график выплат. Когда ждать деньги, кому могут выплатить их досрочно – читайте на Atas.info.

Когда начнут поступать детские выплаты в мае 2023 года:

Каждая семья, имеющая детей, может претендовать на пособия для ребенка. Эту меру поддержки инициировало наше государство для благополучия граждан.

В мае на пособия могут рассчитывать: беременные женщины, нетрудоустроенные родители, ухаживающие за ребенком, возраст которого на момент получения денег – меньше 1,5 лет, семьи с детьми до 3 лет, дети от 8 до 17 лет и семьи военнослужащих.

Россияне уходят на майские праздники с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая включительно. В промежутке между этими датами выпадают сроки зачисления некоторых пособий семьям.

Без изменений деньги получат многие получатели от Социального фонда РФ. Ведь это будет 3 мая 2023 года по утвержденному графику – уже после выходных.

Только 8 числа каждого месяца выплаты поступают родителям по уходу за малышами до 1,5 лет. Это будет праздничный день и пособия придут 5 мая.

Какие пособия не придут семьям в мае 2023 года:

В мае многие семьи останутся без выплаты на ребенка из материнского капитала. Родители начнут по новым правилам получать деньги только за предыдущий месяц – то есть следующие пособия придут в июне 2023 за май.

Также не получат универсальное пособие семьи, которые получили его в апреле. Деньги поступят только в июне за май.

Отметим, единый день перечисления таким категориям получателей – 5 число каждого месяца.

#Алина Шефер#Дети#Пособия#Выплаты#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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