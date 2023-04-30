«Красавчик!»: новосибирцы одобряют действия водителя, проучившего владельца Lexus

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
«Это было круто! Парень-молодец, не испугался, как большинство», - написал автор под псевдонимом Риелтор Новосибирск в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
«Молодец, уважаю. Некоторые люди просто обалдели», - поддержал комментатора Мирослав Сидоров. «Частое заблуждение: у тебя – дорогой автомобиль и все должны уступить тебе место», - отметил Александр Симбирский. «Все верно. Бывают ситуации, когда можно пойти навстречу, но это не тот случай», - заявил Иван Суслов.
Стоит отметить, что водитель Lexus воспринял действия автомобилиста с предельной агрессией. Увидев, что ему не уступают место и не разрешают совершить маневр, мужчина стал угрожать водителю убийством и сообщил, что в ближайшее время застрелит новосибирца из огнестрельного оружия. Подобное хамство откровенно разъярило подписчиков.
«Выехал на встречку, еще и права качает», - возмутилась Алена Тишина. «Лексус купил, а уважения к другим нет», - написал пользователь под ником Санитар. «Задом сдавать не умеет, по дороге виляет. А потом угрожает еще: «Застрелю!», - подметила Зоя Никишова.
Впрочем, нашлись комментаторы, которые посчитали, что в конфликте виноваты обе стороны и «учитель» водителя Lexus ничем не лучше его самого.
«У него нарушений гораздо больше, чем у Лексуса. И я искренне надеюсь, что его уже лишили прав», - написал Владимир Сопельник. «Не увидела здесь ничего героического и «учитель» - такой же нарушитель ПДД. По принципу «Дурак! – Сам дурак!», - заявила Елена Красникова. «Кто ему права выдал? И сколько же времени он сидел за рулем и злорадствовал? Налицо комплексы неполноценности», - заявил Александр Грунин.
На данный момент официальных комментариев от ГУ ГИБДД по Новосибирской области по поводу инцидента не поступало.