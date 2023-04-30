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«Красавчик!»: новосибирцы одобряют действия водителя, проучившего владельца Lexus

30 апреля 2023, 09:37
Фото: pxhere.com
Многие новосибирцы поддерживают водителя

новосибирцы одобряют действия водителя, проучившего владельца Lexus

Утром в Заельцовском районе Новосибирска возник конфликт между двумя водителями. Сибиряк отказался уступать дорогу владельцу Lexus, который решил объехать затор по встречной полосе. Горожане уже оказывают явную поддержку смелому автомобилисту.
«Это было круто! Парень-молодец, не испугался, как большинство», - написал автор под псевдонимом Риелтор Новосибирск в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

«Молодец, уважаю. Некоторые люди просто обалдели», - поддержал комментатора Мирослав Сидоров. «Частое заблуждение: у тебя – дорогой автомобиль и все должны уступить тебе место», - отметил Александр Симбирский. «Все верно. Бывают ситуации, когда можно пойти навстречу, но это не тот случай», - заявил Иван Суслов.

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Стоит отметить, что водитель Lexus воспринял действия автомобилиста с предельной агрессией. Увидев, что ему не уступают место и не разрешают совершить маневр, мужчина стал угрожать водителю убийством и сообщил, что в ближайшее время застрелит новосибирца из огнестрельного оружия. Подобное хамство откровенно разъярило подписчиков.

«Выехал на встречку, еще и права качает», - возмутилась Алена Тишина. «Лексус купил, а уважения к другим нет», - написал пользователь под ником Санитар. «Задом сдавать не умеет, по дороге виляет. А потом угрожает еще: «Застрелю!», - подметила Зоя Никишова.
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Впрочем, нашлись комментаторы, которые посчитали, что в конфликте виноваты обе стороны и «учитель» водителя Lexus ничем не лучше его самого.

«У него нарушений гораздо больше, чем у Лексуса. И я искренне надеюсь, что его уже лишили прав», - написал Владимир Сопельник. «Не увидела здесь ничего героического и «учитель» - такой же нарушитель ПДД. По принципу «Дурак! – Сам дурак!», - заявила Елена Красникова. «Кто ему права выдал? И сколько же времени он сидел за рулем и злорадствовал? Налицо комплексы неполноценности», - заявил Александр Грунин.

На данный момент официальных комментариев от ГУ ГИБДД по Новосибирской области по поводу инцидента не поступало.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Соцсети#Пробка#ПДД
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