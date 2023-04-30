«Красавчик!»: новосибирцы одобряют действия водителя, проучившего владельца Lexus

«Молодец, уважаю. Некоторые люди просто обалдели», - поддержал комментатора Мирослав Сидоров. «Частое заблуждение: у тебя – дорогой автомобиль и все должны уступить тебе место», - отметил Александр Симбирский. «Все верно. Бывают ситуации, когда можно пойти навстречу, но это не тот случай», - заявил Иван Суслов.