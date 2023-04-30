В ночь на 8 апреля группа подростков ворвалась в кинотеатр "Орион" в Бердске и напала на кассира и охранника. Один из хулиганов ударил кассира, после чего охранник поймал одного из подростков, но остальные напали на него. Помог разогнать хулиганов муж женщины, который приехал за ней на работу. Охранник нажал на тревожную кнопку, после чего полиция задержала шестерых нарушителей у ночного заведения, где продавали алкоголь.