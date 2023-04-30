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Малолетние хулиганы. Названы истории подростков-дебоширов в Новосибирске

30 апреля 2023, 11:16
Фото: 1MI
Подростки нападают на людей или портят имущество

Под Новосибирском подростки устроили дебош у подъезда дома

Подростки из Новосибирской области устроили настоящий дебош возле подъезда одного из домов в Бердске. Этот инцидент обсуждают новосибирцы в соцсетях. Atas.info вспомнил последние случаи хулиганства детей.

В Бердске толпа подростков устроила дебош у подъезда дома

«Выпороть на площади»: под Новосибирском подростки устроили дебош возле подъезда
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Группа подростков устроила дебош перед подъездом дома в Бердске Новосибирской области, о чем стало известно из ВК-группы «ЧП Новосибирск». Инцидент произошел 28 апреля. Как утверждает автор поста, подростки начали бить камеру, пинать двери и плеваться. Очевидцы происшествия просили провести проверку и привлечь всех виновных к ответственности.

В Бердске подростки напали на охранника и кассира кинотеатра

Под Новосибирском подростки напали на охранника и кассира кинотеатра
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В ночь на 8 апреля группа подростков ворвалась в кинотеатр "Орион" в Бердске и напала на кассира и охранника. Один из хулиганов ударил кассира, после чего охранник поймал одного из подростков, но остальные напали на него. Помог разогнать хулиганов муж женщины, который приехал за ней на работу. Охранник нажал на тревожную кнопку, после чего полиция задержала шестерых нарушителей у ночного заведения, где продавали алкоголь.

Держат весь район в страхе: в Краснообске подростки пытались поджечь женщину

Держат весь район в страхе: под Новосибирском подростки пытались поджечь женщину
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Вечером 8 апреля подростки напали на женщину в рабочем поселке Краснообск, пытаясь ее поджечь. После замечания она была схвачена за руки, а в ее лицо распылили дезодорант – жидкость пытались поджечь, но это у детей не вышло. Жительница поселка обратилась к правоохранителям 9 апреля, сообщив, что подростки держат в страхе всех местных жителей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Бердск#Новосибирская область#Дети#Подростки#Дебош#Хулиганы#Общество#Город
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