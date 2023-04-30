Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Группа подростков устроила дебош перед подъездом дома в Бердске Новосибирской области, о чем стало известно из ВК-группы «ЧП Новосибирск». Инцидент произошел 28 апреля. Как утверждает автор поста, подростки начали бить камеру, пинать двери и плеваться. Очевидцы происшествия просили провести проверку и привлечь всех виновных к ответственности.
В ночь на 8 апреля группа подростков ворвалась в кинотеатр "Орион" в Бердске и напала на кассира и охранника. Один из хулиганов ударил кассира, после чего охранник поймал одного из подростков, но остальные напали на него. Помог разогнать хулиганов муж женщины, который приехал за ней на работу. Охранник нажал на тревожную кнопку, после чего полиция задержала шестерых нарушителей у ночного заведения, где продавали алкоголь.
Вечером 8 апреля подростки напали на женщину в рабочем поселке Краснообск, пытаясь ее поджечь. После замечания она была схвачена за руки, а в ее лицо распылили дезодорант – жидкость пытались поджечь, но это у детей не вышло. Жительница поселка обратилась к правоохранителям 9 апреля, сообщив, что подростки держат в страхе всех местных жителей.