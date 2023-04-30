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Лихач на маленьком «Ниссане» подбил мотоциклиста на Красном проспекте в Новосибирске

30 апреля 2023, 14:52
Фото: ГИБДД по НСО
Мотоциклист получил травмы

В Новосибирске мотоциклиста сбили на Красном проспекте

В Новосибирске 30 апреля в 18 часов 50 минут на территории Заельцовского района произошло столкновение мотоцикла с двумя автомобилями.

Водитель мужчина 1998 года рождения управляя мини-автомобилем «Ниссан Марч», двигался по Красному проспекту со стороны улицы Кропоткина в сторону площади Калинина.

У дома 98 по улице Красный проспект, автомобилист при развороте не предоставил преимущество, совершил столкновение со встречным мотоциклом «Хонда», под управлением водителя мужчины 1991 года рождения.

После чего мотоциклист столкнулся с попутным автомобилем «Ниссан Кашкай», под управлением мужчины 1988 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. С различными травмами он доставлен в лечебное учреждение. На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства.

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#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
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