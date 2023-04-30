Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Водитель мужчина 1998 года рождения управляя мини-автомобилем «Ниссан Марч», двигался по Красному проспекту со стороны улицы Кропоткина в сторону площади Калинина.
У дома 98 по улице Красный проспект, автомобилист при развороте не предоставил преимущество, совершил столкновение со встречным мотоциклом «Хонда», под управлением водителя мужчины 1991 года рождения.
После чего мотоциклист столкнулся с попутным автомобилем «Ниссан Кашкай», под управлением мужчины 1988 года рождения.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. С различными травмами он доставлен в лечебное учреждение. На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства.