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Погибшего на СВО бойца Сергея Волосникова похоронят в Новосибирской области

30 апреля 2023, 04:14
Фото: администрация Куйбышевского района
Бойца похоронят сегодня

Боец из Новосибирской области Сергей Волосников погиб в зоне СВО

В Куйбышевском районе простятся с добровольцем из Новосибирской области Сергеем Волосниковым, о чем сообщается в администрации района.

Сергей Волосников, доброволец из Новосибирской области, погиб в ходе спецоперации. Жители села Чумаково простятся с 47-летним военным 30 апреля.

Военнослужащий родился в деревне Марга Иркутской области, но с детства жил в Чумаково в НСО и окончил местную школу.

Вступив в ряды добровольцев во время СВО, он погиб 8 февраля 2023 года во время выполнения боевой задачи. Прощание состоится с 10:00 до 12:00 в Чумаковском КДЦ.

Напомним, ранее мы нашли фото военных, которые погибли в апреле 2023. 

Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в апреле-2023
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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Погиб#Зона СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
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