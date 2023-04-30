Погибшего на СВО бойца Сергея Волосникова похоронят в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Сергей Волосников, доброволец из Новосибирской области, погиб в ходе спецоперации. Жители села Чумаково простятся с 47-летним военным 30 апреля.
Военнослужащий родился в деревне Марга Иркутской области, но с детства жил в Чумаково в НСО и окончил местную школу.
Вступив в ряды добровольцев во время СВО, он погиб 8 февраля 2023 года во время выполнения боевой задачи. Прощание состоится с 10:00 до 12:00 в Чумаковском КДЦ.
Напомним, ранее мы нашли фото военных, которые погибли в апреле 2023.