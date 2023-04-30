Прилучный, Slava Marlow, Элджей: ТОП-5 знаменитостей из Новосибирска

Давид Манукян, более известный как Дава (Dava), является российским хип-хоп и рэп-исполнителем, видеоблогером и телеведущим. Родился он 16 марта 1993 года в Новосибирске с первоначальным интересом к бальным танцам, которые затем сменились на профессиональный спорт. Давид стал победителем первенства России и серебряным призёром первенства мира по танцам в 2011 году. Окончив школу, он поступил в Сибирский институт управления. В 2017 году начал свой блог. К настоящему времени количество подписчиков составляет более 13 миллионов.



