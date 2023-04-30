atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Изображение материала

Прилучный, Slava Marlow, Элджей: ТОП-5 знаменитостей из Новосибирска

30 апреля 2023, 06:46
Фото: 1MI
Мы составили топ знаменитостей из столицы Сибири

Назван ТОП-5 знаменитостей из Новосибирска

В Новосибирске родились знаменитые актеры, певцы, спортсмены, ведущие и многие другие. Среди известных сибиряков, успеха добились рэпер Элджей, блогер Дава и даже эстрадный певец Шура. Какие еще звезды жили в Новосибирске?

Павел Прилучный

Павел Прилучный, российский актер театра и кино, стал известен по ролям в сериалах «Закрытая школа» и «Мажор». Он родился в 1987 году в Шымкенте, Казахстан, в семье тренера по боксу и хореографа, но в период перестройки семья переехала в Бердск, Новосибирскую область. Там они обосновались в частном доме с приусадебным хозяйством.

Slava Marlow

Slava Marlow, настоящее имя Артём Готлиб, является российским музыкальным продюсером, автором песен, видеоблогером и стримером. Родился он 27 октября 1999 года в Новосибирске. Слава начал получать широкую известность после сотрудничества с российским рэп-исполнителем Моргенштерном* (признан иностранным агентом в РФ) в качестве его саунд-продюсера в 2019 году. К концу 2020 года он также стал известен как сольный исполнитель.

Раскрыты самые необычные пункты в райдерах звёзд из Новосибирска
Узнать подробнее

Элджей

Элджей, настоящее имя которого Алексей Узенюк, является российским рэп-исполнителем. Он родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Начав свою карьеру записью нескольких сольных хип-хоп-альбомов, его дебютной сольной работой стал альбом «Бошки дымятся», который был выпущен в 2014 году. В 2016 году вышел его второй альбом «Катакомбы». В начале 2017 года Элджей изменяет свой внешний вид и меняет свой стиль рэпа.

Дава

Давид Манукян, более известный как Дава (Dava), является российским хип-хоп и рэп-исполнителем, видеоблогером и телеведущим. Родился он 16 марта 1993 года в Новосибирске с первоначальным интересом к бальным танцам, которые затем сменились на профессиональный спорт. Давид стал победителем первенства России и серебряным призёром первенства мира по танцам в 2011 году. Окончив школу, он поступил в Сибирский институт управления. В 2017 году начал свой блог. К настоящему времени количество подписчиков составляет более 13 миллионов.

«Чудо в перьях»: что вытворял Киркоров на скандальном концерте в Новосибирске
Узнать подробнее

Шура

Шура, настоящее имя Александр Медведев, российский эстрадный певец и автор песен. Родился он 20 мая 1975 года в Новосибирске. Уже в подростковом возрасте Шура стал выступать на сцене в новосибирском ресторане «Русь», где работала его бабушка шеф-поваром. Также артист занимался проведением курсов рукоделия для женщин всех возрастов и приобрел профессию дизайнера-флориста.

ТОП-10 знаменитостей похороненных в Новосибирске
Узнать подробнее
#Музыка#Актеры#ТОП#Общество#Город#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Что написано в письмах ЧВК «Вагнер», которые приходят жителям Новосибирска
Вчера, 10:33
«Западло гопстопить мужика с женщиной»: новосибирцы об избиении мужчины мигрантами
28 апреля 03:36
Что разочаровало сибиряков на Белорусской ярмарке в Новосибирске
Вчера, 10:38
Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в апреле-2023
Вчера, 00:07
Я мог отказаться: 20-летний мобилизованный из Кыштовки о земляках и бане на СВО
27 апреля 11:30
«Потеряем детей»: борьбу с нейросетями начали учителя в школах Новосибирска
Вчера, 00:31