Прилучный, Slava Marlow, Элджей: ТОП-5 знаменитостей из Новосибирска

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Павел Прилучный, российский актер театра и кино, стал известен по ролям в сериалах «Закрытая школа» и «Мажор». Он родился в 1987 году в Шымкенте, Казахстан, в семье тренера по боксу и хореографа, но в период перестройки семья переехала в Бердск, Новосибирскую область. Там они обосновались в частном доме с приусадебным хозяйством.
Slava Marlow, настоящее имя Артём Готлиб, является российским музыкальным продюсером, автором песен, видеоблогером и стримером. Родился он 27 октября 1999 года в Новосибирске. Слава начал получать широкую известность после сотрудничества с российским рэп-исполнителем Моргенштерном* (признан иностранным агентом в РФ) в качестве его саунд-продюсера в 2019 году. К концу 2020 года он также стал известен как сольный исполнитель.
Элджей, настоящее имя которого Алексей Узенюк, является российским рэп-исполнителем. Он родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Начав свою карьеру записью нескольких сольных хип-хоп-альбомов, его дебютной сольной работой стал альбом «Бошки дымятся», который был выпущен в 2014 году. В 2016 году вышел его второй альбом «Катакомбы». В начале 2017 года Элджей изменяет свой внешний вид и меняет свой стиль рэпа.
Давид Манукян, более известный как Дава (Dava), является российским хип-хоп и рэп-исполнителем, видеоблогером и телеведущим. Родился он 16 марта 1993 года в Новосибирске с первоначальным интересом к бальным танцам, которые затем сменились на профессиональный спорт. Давид стал победителем первенства России и серебряным призёром первенства мира по танцам в 2011 году. Окончив школу, он поступил в Сибирский институт управления. В 2017 году начал свой блог. К настоящему времени количество подписчиков составляет более 13 миллионов.
Шура, настоящее имя Александр Медведев, российский эстрадный певец и автор песен. Родился он 20 мая 1975 года в Новосибирске. Уже в подростковом возрасте Шура стал выступать на сцене в новосибирском ресторане «Русь», где работала его бабушка шеф-поваром. Также артист занимался проведением курсов рукоделия для женщин всех возрастов и приобрел профессию дизайнера-флориста.