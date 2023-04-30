Туда приходили взрослые женщины, мужчины, которые занимались сексом в специальных комнатах, пишет НГС. Позже Никиту начало настораживать то, что его откровенно клеили женщины за 40 лет и мужчины. Например, сибирячки сложили грудь на стойку к работнику и заигрывали. Или же мужчина проследовал с ним до туалета, предложив заняться все тем же.