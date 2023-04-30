Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Студент НГУ, магистрант Никита* искал подработку в Новосибирске. Его товарищ предложил ему работу в сауне, на что молодой человек согласился. Магистранта интересовала ночная подработка, чтобы было легче совмещать с учебой.
На первый взгляд работа в сауне показалась не сложной. Трудишься шесть дней в неделю, обслуживаешь клиентов, выдаешь ключи, считаешь кассу и прочее. Сауна эта располагается возле метро, на цокольном этаже и никаких обозначающих знаков там не было, что насторожило Никиту.
Самое интересное, что среди правил заведения был внешний вид клиентов: либо в нижнем белье, либо обнаженные. Первые дни дежурства у студента шли нормально.
Туда приходили взрослые женщины, мужчины, которые занимались сексом в специальных комнатах, пишет НГС. Позже Никиту начало настораживать то, что его откровенно клеили женщины за 40 лет и мужчины. Например, сибирячки сложили грудь на стойку к работнику и заигрывали. Или же мужчина проследовал с ним до туалета, предложив заняться все тем же.
К нему приставали, предлагали присоединиться к групповому интиму, но такого экспириенса он не выдержал и ушел, не проработав недели. После этого инцидента молодой человек пообещал себе, что в такие заведения больше ни ногой.
*имя героя изменено