atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

Изображение материала

Заигрывали голые женщины: как студент из Новосибирска устроился в секс-сауну

30 апреля 2023, 03:18
Фото: 1MI
Студенту предлагали секс за деньги

В Новосибирске студент устроился в сауну и ему предлагали интим

Заигрывали пьяные женщины и взрослые мужчины: рассказ студента из Новосибирска о работе в сауне.

Студент НГУ, магистрант Никита* искал подработку в Новосибирске. Его товарищ предложил ему работу в сауне, на что молодой человек согласился. Магистранта интересовала ночная подработка, чтобы было легче совмещать с учебой.

На первый взгляд работа в сауне показалась не сложной. Трудишься шесть дней в неделю, обслуживаешь клиентов, выдаешь ключи, считаешь кассу и прочее. Сауна эта располагается возле метро, на цокольном этаже и никаких обозначающих знаков там не было, что насторожило Никиту.

«Пытаются омолодиться»: 50-летние дамы атакуют юнца вебкам-модель – чего они жаждут
Узнать подробнее

Самое интересное, что среди правил заведения был внешний вид клиентов: либо в нижнем белье, либо обнаженные. Первые дни дежурства у студента шли нормально.

Туда приходили взрослые женщины, мужчины, которые занимались сексом в специальных комнатах, пишет НГС. Позже Никиту начало настораживать то, что его откровенно клеили женщины за 40 лет и мужчины. Например, сибирячки сложили грудь на стойку к работнику и заигрывали. Или же мужчина проследовал с ним до туалета, предложив заняться все тем же.

К нему приставали, предлагали присоединиться к групповому интиму, но такого экспириенса он не выдержал и ушел, не проработав недели. После этого инцидента молодой человек пообещал себе, что в такие заведения больше ни ногой.

 

*имя героя изменено

«Хотят закрыть в клетке»: вебкам-модель из Новосибирска рассекретила фетиши клиентов
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Секс#Студенты#Сауна#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Что написано в письмах ЧВК «Вагнер», которые приходят жителям Новосибирска
Вчера, 10:33
«Западло гопстопить мужика с женщиной»: новосибирцы об избиении мужчины мигрантами
28 апреля 03:36
Что разочаровало сибиряков на Белорусской ярмарке в Новосибирске
Вчера, 10:38
Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в апреле-2023
Вчера, 00:07
Я мог отказаться: 20-летний мобилизованный из Кыштовки о земляках и бане на СВО
27 апреля 11:30
«Потеряем детей»: борьбу с нейросетями начали учителя в школах Новосибирска
Вчера, 00:31