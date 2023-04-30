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Заядлый рокер поранил голову на «Маевке» в Академгородке

30 апреля 2023, 06:41
Фото: 1MI
Рок-концерт вскружил голову меломану

Новосибирский рокер поранил голову на концерте

29 апреля в Новосибирске прошел традиционный рок-фестиваль «Маевка». Мероприятие не обошлось без происшествий.

Как сообщает VN.ru, один из зрителей был настолько впечатлен мощной музыкой и гитарными риффами, что умудрился поцарапать голову об лежавшие ветки. Позже выяснилось, что мужчина перебрал с горячительными напитками и упал на землю.

Спасатели МАСС не остались в стороне и обработали рокеру царапины на голове, наложив повязку. После этого меломан продолжил слушать любимые группы.

«Маевка» - традиционный рок-концерт, проходящий на площадке перед главным корпусом Новосибирского государственного университета. Хедлайнерами мероприятия в этом году стали группы «Операция «Пластилин», OTYKEN, «Буерак» и «Следы».

 

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#МАСС#Спасатели#Травмы#Концерт
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