Заядлый рокер поранил голову на «Маевке» в Академгородке

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Как сообщает VN.ru, один из зрителей был настолько впечатлен мощной музыкой и гитарными риффами, что умудрился поцарапать голову об лежавшие ветки. Позже выяснилось, что мужчина перебрал с горячительными напитками и упал на землю.
Спасатели МАСС не остались в стороне и обработали рокеру царапины на голове, наложив повязку. После этого меломан продолжил слушать любимые группы.
«Маевка» - традиционный рок-концерт, проходящий на площадке перед главным корпусом Новосибирского государственного университета. Хедлайнерами мероприятия в этом году стали группы «Операция «Пластилин», OTYKEN, «Буерак» и «Следы».