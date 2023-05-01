Теперь принять участие в акции может любой желающий, независимо от возраста. Строгие правила отсутствуют, участники могут как повесить на окна портрет родственника-фронтовика, так и нарисовать его. Также можно сделать рисунок или вырезать надписи «9 Мая» и «С Днем Победы!». Рядом можно повесить российский флаг или же разукрасить стекло цветами триколора.