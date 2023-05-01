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1 мая началась акция «Окна Победы 2023»: правила участия и трафареты для вырезания

1 мая 2023, 03:25
Фото: 1MI
Одним из символов праздника является георгиевская лента
С 1 по 9 мая в России пройдет традиционная праздничная акция «Окна Победы-2023». В чем суть мероприятия и каким образом можно в ней поучаствовать – в материале Atas.info.

Возникновение акции «Окна Победы» связано с пандемией коронавируса. После объявления всероссийского локдауна и режима повышенной готовности очный формат Дня Победы у многих вызывал большие сомнения, поскольку ограничения не предполагали проведения массовых мероприятий и собрания больших групп. В связи с этим у многих россиян возникла идея украсить окна своих квартир символикой праздника.

С самого начала в акции участвовали дети. Им было предложено приклеить на окна фотографии воевавших родственников, тематические рисунки и государственные флаги. Приветствовалось и вырезание из бумаги Красной Звезды и других атрибутов Дня Победы. Позже «Окна Победы» стали популярными, а затем приобрели всероссийский формат.

Началась акция «Окна победы» 2022 - трафареты и хэштеги к 9 мая
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Теперь принять участие в акции может любой желающий, независимо от возраста. Строгие правила отсутствуют, участники могут как повесить на окна портрет родственника-фронтовика, так и нарисовать его. Также можно сделать рисунок или вырезать надписи «9 Мая» и «С Днем Победы!». Рядом можно повесить российский флаг или же разукрасить стекло цветами триколора.

Кроме того, приветствуется вырезание из бумаги. Как дети, так и взрослые, могут вырезать белого голубя, георгиевскую ленту, цифру «78», залпы салюта и другие символы праздника. Трафареты и шаблоны можно скачать на сайте Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

Стоит отметить, что в 2023 году «Окна Победы» станут одним из форматов акции «Бессмертный полк». Все желающие могут как поставить портрет родственника на окно, так и сделать футболку, либо бейдж с его изображением.

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#Россия#Общество#Александр Ляхов#День Победы#Акция#Память#Праздник#Окна#Победа
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