atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:00

Published Сегодня, 01:00

Modified Сегодня, 02:13

Updated Сегодня, 02:13

Изображение материала

1 мая начался конкурс Российское дерево года 2023: от Новосибирска 324-летняя сосна

1 мая 2023, 01:00
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Сосна-великан из Бердска представит Новосибирскую область на конкурсе деревьев

324-летняя сосна представит Новосибирск на конкурсе: голосование началось 1 мая

Видела крепостное право, прошла через отечественные и мировые войны — так представил 324-летнюю сосну министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин. Сосна из Бердска будет участвовать в конкурсе «Российское дерево года-2023». Голосование откроется 1 мая 2023 года.

Конкурс «Российское дерево года — 2023» разработали с целью сохранить уникальные старинные деревья, которые представляют значительную историческую и культурную ценность для РФ.

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области отправило заявку на участие в конкурсе — область будет представлять сосна из Бердска высотой 26 метров возрастом 324 года.

Сосне присвоен статус памятника живой природы, она произрастает на территории парка им. О. Кошевого, неподалеку от Бердска. В Национальном реестре старовозрастных деревьев сосна-долгожитель значится под номером 278.

Жители Новосибирской области могут принять участие в открытом голосовании на сайте rosderevo.ru Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Голосование начнется 1 мая и продлится до 1 августа 2023 года.

Названы лауреаты из 11 больниц Новосибирской области в конкурсе «Врач года-2023»
Узнать подробнее

Стали известны фамилии врачей из 11 новосибирских больниц, ставших лауреатами конкурса «Врач года-2023».

#Ольга Храмушкина#Дерево#Конкурс#Общество#Город#Экология
Подпишитесь
«Чертолет»: в Новосибирске произошло крушение частного самолета — что известно?
30 апреля 12:10
Что написано в письмах ЧВК «Вагнер», которые приходят жителям Новосибирска
29 апреля 10:33
Что разочаровало сибиряков на Белорусской ярмарке в Новосибирске
29 апреля 10:38
«Застрелю»: бизнесмен на Lexus угрожал убийством водителю в пробке в Новосибирске
30 апреля 02:58
Малолетние хулиганы. Названы истории подростков-дебоширов в Новосибирске
30 апреля 11:16