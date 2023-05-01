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Конкурс «Российское дерево года — 2023» разработали с целью сохранить уникальные старинные деревья, которые представляют значительную историческую и культурную ценность для РФ.
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области отправило заявку на участие в конкурсе — область будет представлять сосна из Бердска высотой 26 метров возрастом 324 года.
Сосне присвоен статус памятника живой природы, она произрастает на территории парка им. О. Кошевого, неподалеку от Бердска. В Национальном реестре старовозрастных деревьев сосна-долгожитель значится под номером 278.
Жители Новосибирской области могут принять участие в открытом голосовании на сайте rosderevo.ru Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Голосование начнется 1 мая и продлится до 1 августа 2023 года.
Стали известны фамилии врачей из 11 новосибирских больниц, ставших лауреатами конкурса «Врач года-2023».