324-летняя сосна представит Новосибирск на конкурсе: голосование началось 1 мая

Видела крепостное право, прошла через отечественные и мировые войны — так представил 324-летнюю сосну министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин. Сосна из Бердска будет участвовать в конкурсе «Российское дерево года-2023». Голосование откроется 1 мая 2023 года.