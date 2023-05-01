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Published Сегодня, 02:44

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Неизвестные разгромили могилу участника СВО в Искитимском районе

1 мая 2023, 02:44
Фото: atas.info
Военное кладбище с символикой ЧВК "Вагнер" в Новосибирске

13-летнего подростка подозревают в погроме могил на кладбище под Новосибирском

С некоторых могил военных на кладбище в Шипуново неизвестные срезали с венков георгиевские ленты, а также устроили поджог, в результате которого повреждены венки и оградки нескольких могил военных, в том числе участника СВО.

Сломанные памятники, оплавленные венки и оградки, срезанные георгиевские ленты - ЧП произошло на военном кладбище в Шипуново. Некоторые могилы вандалы забросали камнями и кирпичами. Жители микрорайона Шипуново говорят, что это происходит не первый раз, в прошлом году подобные разрушения памятников на кладбище уже случались.
На данный момент ведутся розыскные работы, под подозрением оказалось несколько лиц молодого возраста, которые в день разграбления были замечены в саже. Возмущенные шипуновцы настроены решительно, жители оказывают содействие следствию, желая наказать вандалов.

В деле уже есть подозреваемый, им оказался 13-летний подросток, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотни могил с символикой ЧВК "Вагнер" появились на Гусинобродском кладбище
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На Гусинобродском кладбище под Новосибирском появилось более 200 могил с символикой ЧВК "Вагнер".

#Ольга Храмушкина#Участник СВО#Кладбище#Вандалы#Вандализм#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим#Искитимский район
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