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Сломанные памятники, оплавленные венки и оградки, срезанные георгиевские ленты - ЧП произошло на военном кладбище в Шипуново. Некоторые могилы вандалы забросали камнями и кирпичами. Жители микрорайона Шипуново говорят, что это происходит не первый раз, в прошлом году подобные разрушения памятников на кладбище уже случались.
На данный момент ведутся розыскные работы, под подозрением оказалось несколько лиц молодого возраста, которые в день разграбления были замечены в саже. Возмущенные шипуновцы настроены решительно, жители оказывают содействие следствию, желая наказать вандалов.
В деле уже есть подозреваемый, им оказался 13-летний подросток, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На Гусинобродском кладбище под Новосибирском появилось более 200 могил с символикой ЧВК "Вагнер".