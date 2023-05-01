Сломанные памятники, оплавленные венки и оградки, срезанные георгиевские ленты - ЧП произошло на военном кладбище в Шипуново. Некоторые могилы вандалы забросали камнями и кирпичами. Жители микрорайона Шипуново говорят, что это происходит не первый раз, в прошлом году подобные разрушения памятников на кладбище уже случались.

На данный момент ведутся розыскные работы, под подозрением оказалось несколько лиц молодого возраста, которые в день разграбления были замечены в саже. Возмущенные шипуновцы настроены решительно, жители оказывают содействие следствию, желая наказать вандалов.