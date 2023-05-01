Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Около пятидесяти человек с красными флагами собрались на митинг в честь 1 мая у здания старого аэропорта в Новосибирске. Количество полицейских рядом с митингующими было примерно равно количеству пришедших на митинг.
"Мир - народам! Да - братству рабочих! Нет фашизму, нет капитализму! Никакой войны, кроме классовой" - под такими лозунгами выступали участники митинга. На небольшой площади возле здания старого аэропорта играла музыка.
Собравшихся поздравил с праздником Сергей Крупенько, он напомнил присутствующим об истории празднования 1 мая, которая берет свое начало в Чикаго, когда несколько рабочих погибли отстаивая свои права, в частности 8-часовой рабочий день.
Несколько лет Новосибирск шумно отмечал 1 мая шествованием под названием Монстрация. Но в 2019 году Монстрация прошла последний раз, потом ее отменяли из-за ковидных ограничений. В 2023 году Монстрация так же была отменена - о причинах в материале Атас.Инфо.