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Нет фашизму! Нет капитализму! - митинг в честь 1 мая прошел в Новосибирске

1 мая 2023, 09:26
Фото: youtobe канал Красный поворот
Пролетарский Первомай - так назвали свой митинг его организаторы.
"Мир - народам! Да - братству рабочих!" - под такими лозунгами прошел митинг в Новосибирске в честь 1 мая возле городского Аэропорта по адресу ул. Аэропорт 2/2.

Около пятидесяти человек с красными флагами собрались на митинг в честь 1 мая у здания старого аэропорта в Новосибирске. Количество полицейских рядом с митингующими было примерно равно количеству пришедших на митинг.

"Мир - народам! Да - братству рабочих! Нет фашизму, нет капитализму! Никакой войны, кроме классовой" - под такими лозунгами выступали участники митинга. На небольшой площади возле здания старого аэропорта играла музыка. 

Собравшихся поздравил с праздником Сергей Крупенько, он напомнил присутствующим об истории празднования 1 мая, которая берет свое начало в Чикаго, когда несколько рабочих погибли отстаивая свои права, в частности 8-часовой рабочий день.

Монстрацию-2023 снова отменили в Новосибирске – в чем причина?
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Несколько лет Новосибирск шумно отмечал 1 мая шествованием под названием Монстрация. Но в 2019 году Монстрация прошла последний раз, потом ее отменяли из-за ковидных ограничений. В 2023 году Монстрация так же была отменена - о причинах в материале Атас.Инфо.

#Ольга Храмушкина#Праздник#Митинг#Общество#Культура#Город#Политика#Новосибирск#Новосибирская область
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