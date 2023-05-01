Несколько лет Новосибирск шумно отмечал 1 мая шествованием под названием Монстрация. Но в 2019 году Монстрация прошла последний раз, потом ее отменяли из-за ковидных ограничений. В 2023 году Монстрация так же была отменена - о причинах в материале Атас.Инфо.