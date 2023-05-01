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Новый торговый центр «Грани» обещают открыть в Новосибирске в июне

1 мая 2023, 16:17
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Торговый центр "Грани" на площади Карла Маркса в Новосибирске имеет очень необычный дизайн
Особенностью нового торгового центра «Грани» является не только ребристый дизайн, но и отдельный вход в метрополитен на станцию «Площадь Карла Маркса» — пройти к поездам метро можно будет через 27-метровый переход.

Строительство торгового центра с ребристым фасадом продолжалось три года, его обещают открыть в начале этого лета. Архитектурное решение полностью соответствует названию. Здание построено из стекла и бетона.

Внутри будут располагаться множество магазинчиков, уже известно, что торговые площади арендовали ювелирный магазин и магазин косметики, а также оптика. Еще одна особенность нового торгового центра — в проекте большой фуд-корт, по планировке напоминающий Колизей. В центре будет находиться кухня, вокруг столики и сцена для выступлений.

Между торговым центром и старым корпусом «Гранит» будет построено соединяющее их офисное здание высотой 14 этажей. Новый торговый центр вырос на месте двухэтажного павильона, существовавшего тут с 90-х годов. Первый этаж занимал продуктовый рынок, второй — магазины одежды.

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О других особенностях ТЦ «Грани», а также о том, кто его строил — в материале Атас.Инфо.

#Ольга Храмушкина#Торговый центр#Строительство#Архитектура#Город#Общество#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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