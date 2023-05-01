Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Строительство торгового центра с ребристым фасадом продолжалось три года, его обещают открыть в начале этого лета. Архитектурное решение полностью соответствует названию. Здание построено из стекла и бетона.
Внутри будут располагаться множество магазинчиков, уже известно, что торговые площади арендовали ювелирный магазин и магазин косметики, а также оптика. Еще одна особенность нового торгового центра — в проекте большой фуд-корт, по планировке напоминающий Колизей. В центре будет находиться кухня, вокруг столики и сцена для выступлений.
Между торговым центром и старым корпусом «Гранит» будет построено соединяющее их офисное здание высотой 14 этажей. Новый торговый центр вырос на месте двухэтажного павильона, существовавшего тут с 90-х годов. Первый этаж занимал продуктовый рынок, второй — магазины одежды.
О других особенностях ТЦ «Грани», а также о том, кто его строил — в материале Атас.Инфо.