Внутри будут располагаться множество магазинчиков, уже известно, что торговые площади арендовали ювелирный магазин и магазин косметики, а также оптика. Еще одна особенность нового торгового центра — в проекте большой фуд-корт, по планировке напоминающий Колизей. В центре будет находиться кухня, вокруг столики и сцена для выступлений.