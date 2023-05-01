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До 30 апреля, пока не вступили в силу поправки, пенсию наличными могли доставлять пенсионерам сотрудники и других организаций, не обязательно Почты России. В марте 2023 года был принят закон, который исключил доставку пенсий наличными альтернативными организациями и оставил это право только за Почтой России, сообщают «Новые известия».
Некоторые компании производили доставку пенсий по более низким тарифам, чем Почта России, тем не менее, было решено в целях безопасности пенсионеров и централизации этой задачи, разрешить доставку пенсий и иных социальных выплат наличными деньгами только Почте России. В России пенсию наличными приносят 11,9 пенсионерам, из них и до введения поправок большинство, а именно, 10,4 млн человек, делали это через почту.
В Новосибирске за кражу 4,5 млн рублей была задержана бывшая сотрудница Почты России.