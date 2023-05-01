Некоторые компании производили доставку пенсий по более низким тарифам, чем Почта России, тем не менее, было решено в целях безопасности пенсионеров и централизации этой задачи, разрешить доставку пенсий и иных социальных выплат наличными деньгами только Почте России. В России пенсию наличными приносят 11,9 пенсионерам, из них и до введения поправок большинство, а именно, 10,4 млн человек, делали это через почту.