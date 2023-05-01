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Почта России стала монополистом в праве доставке пенсий в наличном виде

1 мая 2023, 17:00
Фото: Екатерина Коломиец / 1MI
Почта России стала монополистом в доставке пенсий.
С 1 мая 2023 года вступили в силу поправки, устанавливающие Почте России монопольное право на доставку пенсий и других социальных выплат.

До 30 апреля, пока не вступили в силу поправки, пенсию наличными могли доставлять пенсионерам сотрудники и других организаций, не обязательно Почты России. В марте 2023 года был принят закон, который исключил доставку пенсий наличными альтернативными организациями и оставил это право только за Почтой России, сообщают «Новые известия».

Некоторые компании производили доставку пенсий по более низким тарифам, чем Почта России, тем не менее, было решено в целях безопасности пенсионеров и централизации этой задачи, разрешить доставку пенсий и иных социальных выплат наличными деньгами только Почте России. В России пенсию наличными приносят 11,9 пенсионерам, из них и до введения поправок большинство, а именно, 10,4 млн человек, делали это через почту.

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#Ольга Храмушкина#Пенсионеры#Почта россии#Пенсия#Общество#Экономика#Россия#Новосибирск
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