Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Сегодня перестали действовать все ограничения, введенные в Новосибирской области в связи с распространением COVID-19.
Ранее губернатор Андрей Травников сообщил, что ограничения в связи с пандемией продлеваться не будут. Первые ограничения были введены в 2020 году, они были связаны с запретом на проведение массовых мероприятий, в общественных местах можно было находиться только в медицинских масках. Самым жестким ограничением стала необходимость получения QR-кода после прививки, которые были действительны в течение года и требовались для посещения ресторанов, кафе и других мест массового скопления людей.
Сначала ограничения отменили в кинотеатрах и театрах, затем в ресторанах и кафе, одними из последних отменили необходимость ношения маски на уроках в школах.