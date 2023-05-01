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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:07

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В Новосибирске с 1 мая сняты все ограничения из-за COVID-19

1 мая 2023, 06:05
Фото: Артур Салимов / 1MI
Ограничения, введенные постановлением правительства Новосибирской области в связи с распространением короновируса, перестали действовать 30 апреля
В Новосибирской области был отменен режим повышенной готовности из-за COVID-19. 30 апреля закончился срок действия постановления правительства Новосибирской области о введении ограничений в связи с распространением короновируса.

Сегодня перестали действовать все ограничения, введенные в Новосибирской области в связи с распространением COVID-19. 

Ранее губернатор Андрей Травников сообщил, что ограничения в связи с пандемией продлеваться не будут. Первые ограничения были введены в 2020 году, они были связаны с запретом на проведение массовых мероприятий, в общественных местах можно было находиться только в медицинских масках. Самым жестким ограничением стала необходимость получения QR-кода после прививки, которые были действительны в течение года и требовались для посещения ресторанов, кафе и других мест массового скопления людей.

Коронавирусные ограничения сняли в школах Новосибирской области
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Сначала ограничения отменили в кинотеатрах и театрах, затем в ресторанах и кафе, одними из последних отменили необходимость ношения маски на уроках в школах.

#Ольга Храмушкина#Ограничения#Ковид#Общество#Здоровье#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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