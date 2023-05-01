Ранее губернатор Андрей Травников сообщил, что ограничения в связи с пандемией продлеваться не будут. Первые ограничения были введены в 2020 году, они были связаны с запретом на проведение массовых мероприятий, в общественных местах можно было находиться только в медицинских масках. Самым жестким ограничением стала необходимость получения QR-кода после прививки, которые были действительны в течение года и требовались для посещения ресторанов, кафе и других мест массового скопления людей.