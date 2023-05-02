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Бердская сосна рвется в лидеры в конкурсе на лучшее дерево России 2023

2 мая 2023, 09:26
Фото: https://mpr.nso.ru/news/6425
Люди на фоне сосны-великана кажутся очень маленькими.
В конкурсе «Российское дерево года-2023» на данный момент заявлено 69 деревьев из разных регионов страны. Сосна Сей — под этим названием и номером 1 участвует сосна из Бердска. Конкурс стартовал 1 мая и продлится до 1 августа 2023 года.

В Национальном реестре старовозрастных деревьев России Сосна Сей из Бердска записана под №278, а в конкурсе «Российское дерево 2023 года» принимает участие под №1. На данный момент сосна из Новосибирской области лидирует в конкурсе среди всех 69 участников из разных уголков России.

Проголосовать на конкурсе может любой желающий, для этого нужно зайти на сайт https://rosdrevo.ru/, выбрать дерево, за которое голосуете, ввести свой е-мейл и запросить код подтверждения. Не закрывая сайт с конкурсом, зайти в е-мейл, чтобы узнать код, ввести код на сайте конкурса, и ваш голос будет зачтен.

Согласно описанию на сайте Национального реестра старовозрастных деревьев, сосна-конкурсант является нетипичным представителем этой породы деревьев в климатической полосе сибирского региона. Нетипична сосна именно своими размерами — ее ствол в обхвате достигает 4-х метров, а высота превышает 26 метров.

Сосна произрастает на территории детского лагеря, и считается его своеобразным символом. По словам очевидцев рядом с деревом чувствует качества, свойственные сибирякам — мощь, целеустремленность и несгибаемость. Дерево было свидетелем отмены крепостного права, революции, подвига, совершенного в тылу во время Великой Отечественной войны.

Как отмечено на сайте правительства Новосибирской области дерево обладает природной, культурной и исторической ценностью для нашей страны.

1 мая начался конкурс Российское дерево года 2023: от Новосибирска 324-летняя сосна
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Конкурс стартовал вчера 1 мая и продлится до 1 августа 2023 года, сейчас наша сосна лидирует, за нее уже проголосовали 625 человек.

#Ольга Храмушкина#Дерево#Конкурс#Правительство#Экология#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск
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