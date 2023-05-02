Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Национальном реестре старовозрастных деревьев России Сосна Сей из Бердска записана под №278, а в конкурсе «Российское дерево 2023 года» принимает участие под №1. На данный момент сосна из Новосибирской области лидирует в конкурсе среди всех 69 участников из разных уголков России.
Проголосовать на конкурсе может любой желающий, для этого нужно зайти на сайт https://rosdrevo.ru/, выбрать дерево, за которое голосуете, ввести свой е-мейл и запросить код подтверждения. Не закрывая сайт с конкурсом, зайти в е-мейл, чтобы узнать код, ввести код на сайте конкурса, и ваш голос будет зачтен.
Согласно описанию на сайте Национального реестра старовозрастных деревьев, сосна-конкурсант является нетипичным представителем этой породы деревьев в климатической полосе сибирского региона. Нетипична сосна именно своими размерами — ее ствол в обхвате достигает 4-х метров, а высота превышает 26 метров.
Сосна произрастает на территории детского лагеря, и считается его своеобразным символом. По словам очевидцев рядом с деревом чувствует качества, свойственные сибирякам — мощь, целеустремленность и несгибаемость. Дерево было свидетелем отмены крепостного права, революции, подвига, совершенного в тылу во время Великой Отечественной войны.
Как отмечено на сайте правительства Новосибирской области дерево обладает природной, культурной и исторической ценностью для нашей страны.
Конкурс стартовал вчера 1 мая и продлится до 1 августа 2023 года, сейчас наша сосна лидирует, за нее уже проголосовали 625 человек.