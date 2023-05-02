Проголосовать на конкурсе может любой желающий, для этого нужно зайти на сайт https://rosdrevo.ru/, выбрать дерево, за которое голосуете, ввести свой е-мейл и запросить код подтверждения. Не закрывая сайт с конкурсом, зайти в е-мейл, чтобы узнать код, ввести код на сайте конкурса, и ваш голос будет зачтен.