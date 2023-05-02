«Для цыган закон не писан»: новосибирцы поругались в Сети из-за цыганской свадьбы

После обнародования в СМИ этой истории объявилась мама юного «жениха». Женщина рассказала, что она сама русская и замужем за цыганом. У них 9 детей и они соблюдают традиции своего народа. А 13-летнему сыну устроили недавно не свадьбу, а помолвку, чтобы он привык к своей невесте.