«Для цыган закон не писан»: новосибирцы поругались в Сети из-за цыганской свадьбы

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Все началось с поста в соцсети во «ВКонтакте», на котором запечатлены мальчик в костюме и девушка-цыганка в свадебном платье. Кто-то из пользователей Сети даже придумал версию, что ребенка взяли в рабство и женили без согласия как велят традиции этого народа.
«Что это делается, куда смотрела опека? Как можно женить ребенка, при том русского мальчика. Мы в 21 веке живем и в России – у нас это запрещено законом, а для цыган закон не писан? Надеюсь, Бастрыкин это увидит…», - возмутилась в соцсетях сибирячка Надежда.
После обнародования в СМИ этой истории объявилась мама юного «жениха». Женщина рассказала, что она сама русская и замужем за цыганом. У них 9 детей и они соблюдают традиции своего народа. А 13-летнему сыну устроили недавно не свадьбу, а помолвку, чтобы он привык к своей невесте.
Тем временем страсти в соцсетях не переставали утихать. Сибиряки устроили настоящую перепалку, поучали друг друга как воспитывать детей.
«Куда мир катится. Люди вам реально заняться больше не чем как копаться в чужом дер*ме? Или уже всем кости перемыли и очередь дошла до цыган. Лучше бы собой и своими детьми занялись чем лазить по чужим страницам, вынюхивать что-то и строчить посты»;
«Никогда не понимала, зачем русским женщинам такое! Если сами цыганки от своих традиций в ужасе. Посмотрите фильм, как цыгане традиционно относятся к женщинам и к их юбкам, как к чему-то нечистому»;
«Я считаю, что это их дело – свадьбы не было, это просто помолвка. Не полюбит он ее, тогда откажется. Не суйте свой нос в чужие дела»; - пишут новосибирцы в местных пабликах.