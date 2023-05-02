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«Для цыган закон не писан»: новосибирцы поругались в Сети из-за цыганской свадьбы

2 мая 2023, 10:20
Фото: 1MI
Новосибирцы в шоке от свадьбы юных цыган
История о свадьбе 13-летнего мальчика с цыганкой в Новосибирске облетела Сеть и шокировала горожан. Что говорят сибиряки в соцсетях и желают «молодоженам» – в материале Atas.info.

Все началось с поста в соцсети во «ВКонтакте», на котором запечатлены мальчик в костюме и девушка-цыганка в свадебном платье. Кто-то из пользователей Сети даже придумал версию, что ребенка взяли в рабство и женили без согласия как велят традиции этого народа.

«Что это делается, куда смотрела опека? Как можно женить ребенка, при том русского мальчика. Мы в 21 веке живем и в России – у нас это запрещено законом, а для цыган закон не писан? Надеюсь, Бастрыкин это увидит…», - возмутилась в соцсетях сибирячка Надежда.
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После обнародования в СМИ этой истории объявилась мама юного «жениха». Женщина рассказала, что она сама русская и замужем за цыганом. У них 9 детей и они соблюдают традиции своего народа. А 13-летнему сыну устроили недавно не свадьбу, а помолвку, чтобы он привык к своей невесте.

Тем временем страсти в соцсетях не переставали утихать. Сибиряки устроили настоящую перепалку, поучали друг друга как воспитывать детей.

«Куда мир катится. Люди вам реально заняться больше не чем как копаться в чужом дер*ме? Или уже всем кости перемыли и очередь дошла до цыган. Лучше бы собой и своими детьми занялись чем лазить по чужим страницам, вынюхивать что-то и строчить посты»;
«Никогда не понимала, зачем русским женщинам такое! Если сами цыганки от своих традиций в ужасе. Посмотрите фильм, как цыгане традиционно относятся к женщинам и к их юбкам, как к чему-то нечистому»;
«Я считаю, что это их дело – свадьбы не было, это просто помолвка. Не полюбит он ее, тогда откажется. Не суйте свой нос в чужие дела»; - пишут новосибирцы в местных пабликах.

 

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#Алина Шефер#Дети#Цыгане#Свадьба#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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