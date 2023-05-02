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Губернатор: господдержку для новосибирских аграриев нужно довести оперативно

2 мая 2023, 06:02
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в Правительстве региона поставил задачу областному министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки довести дополнительные средства федеральной господдержки до новосибирских аграриев. Объем средств должен составить около 300 млн рублей.

«Уважаемые коллеги, вниманию глав всех сельских районов: Министерство сельского хозяйства РФ выделило Новосибирской области дополнительные средства на поддержку наших аграриев – это 272 млн рублей. На поддержку растениеводческих хозяйств, в связи с неблагоприятной ценовой ситуацией, которая сложилась для производителей в прошлом году.
Сумма будет увеличена, еще в июне месяце мы получим следующий транш. Текущая задача – максимально оперативно эти средства довести до хозяйств», – подчеркнул глава региона.
Напомним, в соответствии с постановлением Губернатора №52, в Новосибирской области создана межведомственная комиссия по проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в муниципальных районах области в 2023 году. Также определены меры, необходимые для своевременной организации весенних полевых работ. Основными задачами являются своевременное доведение до аграриев средств господдержки, принятие необходимых меры по поставкам техники, ГСМ, семян и удобрений.
Заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко доложил участникам совещания: всего, с начала 2023 года, в рамках курируемых ведомством государственных программ, из областного и федерального бюджетов аграриям региона направлена государственная поддержка в объеме около 2 млрд рублей.

#Новосибирская область#Экономика
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