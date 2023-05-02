Posted Сегодня, 01:58
Published Сегодня, 01:58
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
Одним из онлайн-ресурсов, содержащем огромную базу данных участников Великой Отечественной войны, является обобщенный банк данных «Мемориал». На портале собраны данные свыше 17 миллионов солдат и офицеров и более 5 миллионов мест изначальных захоронений. Также здесь имеются сведения о 900 тысячах участников ВОВ, скончавшихся от ран.
Благодаря удобной электронной форме есть возможность достаточно быстро найти воевавшего родственника. Необходимо ввести основные данные (имя и год рождения), после чего система выдаст несколько вариантов возможных однофамильцев и тезок дедушки. Затем нужно выбрать нужного человека и получить на ПК полную информацию о фронтовике с копиями документов. При необходимости можно воспользоваться расширенным поиском.
Кроме того, имеется возможность предоставить всю имеющуюся информацию о погибшем деде в базу данных портала. Благодаря обратной связи администрация свяжется с вами и получит уникальные сведения о герое войны.
Вторым популярным ресурсом является «Память народа». На сайте собрано более 500 тысяч архивных данных о солдатах и офицерах. Родного фронтовика можно найти как по личным данным, так и по месту призыва и прохождения службы. В уникальном досье имеются сведения о наградных листах, местах госпитализации и захоронении. Также на сайте собираются истории об участниках войны, присланные родственниками.
Аналогичным ресурсом является «Подвиг народа». Благодаря банку данных о 12,6 миллиона участников ВОВ можно узнать номер части дедушки, его звание и номер части. Отдельное внимание уделяется наградным листам.
Наконец, узнать сведения о родственнике, пропавшем без вести, возможно благодаря ресурсу «Найти солдата». На нем каждый может подать бесплатную заявку на установление судьбы пропавшего фронтовика. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить личные данные исчезнувшего, после чего появится доступ к личному кабинету.