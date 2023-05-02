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Как узнать, где воевал дед: информация о боевом пути ветерана ВОВ по имени и фамилии

2 мая 2023, 01:58
Фото: 1MI
Многие до сих пор не знают судьбу погибших родственников
9 мая 2023 года исполнится 78 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. Для многих до сих пор остаются невыясненными судьбы воевавших и погибших родственников. О том, как узнать, где воевал дед и были ли у него награды – в материале Atas.info.

Одним из онлайн-ресурсов, содержащем огромную базу данных участников Великой Отечественной войны, является обобщенный банк данных «Мемориал». На портале собраны данные свыше 17 миллионов солдат и офицеров и более 5 миллионов мест изначальных захоронений. Также здесь имеются сведения о 900 тысячах участников ВОВ, скончавшихся от ран.

Благодаря удобной электронной форме есть возможность достаточно быстро найти воевавшего родственника. Необходимо ввести основные данные (имя и год рождения), после чего система выдаст несколько вариантов возможных однофамильцев и тезок дедушки. Затем нужно выбрать нужного человека и получить на ПК полную информацию о фронтовике с копиями документов. При необходимости можно воспользоваться расширенным поиском.

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Кроме того, имеется возможность предоставить всю имеющуюся информацию о погибшем деде в базу данных портала. Благодаря обратной связи администрация свяжется с вами и получит уникальные сведения о герое войны.

Вторым популярным ресурсом является «Память народа». На сайте собрано более 500 тысяч архивных данных о солдатах и офицерах. Родного фронтовика можно найти как по личным данным, так и по месту призыва и прохождения службы. В уникальном досье имеются сведения о наградных листах, местах госпитализации и захоронении. Также на сайте собираются истории об участниках войны, присланные родственниками.

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Аналогичным ресурсом является «Подвиг народа». Благодаря банку данных о 12,6 миллиона участников ВОВ можно узнать номер части дедушки, его звание и номер части. Отдельное внимание уделяется наградным листам.

Наконец, узнать сведения о родственнике, пропавшем без вести, возможно благодаря ресурсу «Найти солдата». На нем каждый может подать бесплатную заявку на установление судьбы пропавшего фронтовика. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить личные данные исчезнувшего, после чего появится доступ к личному кабинету.

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