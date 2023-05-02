9 мая 2023 года исполнится 78 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. Для многих до сих пор остаются невыясненными судьбы воевавших и погибших родственников. О том, как узнать, где воевал дед и были ли у него награды – в материале Atas.info.