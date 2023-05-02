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Какие улицы и во сколько перекроют на репетицию и парад Победы 9 Мая в Новосибирске

2 мая 2023, 04:06
Фото: 1MI
Центральные улицы закроют для проезда

В Новосибирске названо время перекрытия улиц на парад Победы 9 Мая

Центральные улицы закроют для проезда во время репетиции и парада Победы 9 Мая в Новосибирске, о чем сообщил мэр Анатолий Локоть.

На совещании в правительстве региона 2 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть уточнил, во сколько начнется перекрытие улиц на парад Победы и его репетицию.

Так, закрыты будут только центральные улицы и сама площадь Ленина, где будет проходить торжество:

  • 5 мая – с 18.00-21.00
  • 7 мая – с 8.00 до 11.00
  • 9 мая – с 7.00 – 23.00

Более подробно о перекрытии всех дорог можно узнать по ссылке. Там же вы найдете улицы, которые закроют для проезда.

Напомним, что во время парада Победы метро на площади Ленина не будет работать.

Во время парада 9 Мая в Новосибирске перекроют метро на площади Ленина
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#Эмилия Губарева#Улицы#Перекрытия#Парад#9 мая#Транспорт#Город#Новосибирск
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