Какие улицы и во сколько перекроют на репетицию и парад Победы 9 Мая в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
На совещании в правительстве региона 2 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть уточнил, во сколько начнется перекрытие улиц на парад Победы и его репетицию.
Так, закрыты будут только центральные улицы и сама площадь Ленина, где будет проходить торжество:
Более подробно о перекрытии всех дорог можно узнать по ссылке. Там же вы найдете улицы, которые закроют для проезда.
Напомним, что во время парада Победы метро на площади Ленина не будет работать.