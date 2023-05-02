Какой вуз Новосибирска поднялся в рейтинге топ-100 университетов России

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В рейтинге лучших вузов страны есть университеты Новосибирска. Если сравнить новые данные с 2022 годом, то можно заметить, что образовательные учреждения начали высоко оценивать. Например, некоторые вузы приблизились к первой сотне рейтинга, а некоторые, наоборот, опустились еще больше.
96 место в 2022 году занимал НГТУ — Новосибирский государственный технический университет НЭТИ. Зарплатные ожидание остались все те же – 40 тысяч рублей.
На 173 месте был НГУ — Новосибирский государственный университет, с зарплатными ожиданиями от 45 тысяч рублей.
187 место занял НГПУ — Новосибирский государственный педагогический университет. У педагогов зарплатные ожидания меньше – всего 35 тысяч рублей.
На 223 месте оказался НГУЭУ — Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», с зарплатными ожиданиями от 40 тысяч рублей.
279 место занял НГМУ — Новосибирский государственный медицинский университет, с зарплатой от 50 тысяч рублей.
В 2023 году НГТУ занял 40 место, с ожидаемой зарплатой от 40 тысяч рублей.
А вот НГУ ворвался в топ-100, заняв 91 место. Там ожидаемая зарплата у выпускников 45 тысяч рублей.
Новосибирские вузы подвинулись в текущем году ближе к 100. Так, СГУПС занял 133 место с зарплатой от 45 тысяч рублей, 138 занял НГУЭУ с зарплатой от 40 тысяч рублей, на 148 расположился СибУПК, а на 161 – НГПУ.
Напомним, ранее мы публиковали вузы Москвы и Новосибирска с самыми низкими баллами на бюджет.