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Какой вуз Новосибирска поднялся в рейтинге топ-100 университетов России

2 мая 2023, 10:03
Фото: atas.info
Два вуза вошли в сотню лучших универов страны
Несколько университетов Новосибирска оказались в лидерах рейтинга от аналитиков hh.ru – смотрим, какие учебные заведения стали выше.

В рейтинге лучших вузов страны есть университеты Новосибирска. Если сравнить новые данные с 2022 годом, то можно заметить, что образовательные учреждения начали высоко оценивать. Например, некоторые вузы приблизились к первой сотне рейтинга, а некоторые, наоборот, опустились еще больше.

96 место в 2022 году занимал НГТУ — Новосибирский государственный технический университет НЭТИ. Зарплатные ожидание остались все те же – 40 тысяч рублей.

На 173 месте был НГУ — Новосибирский государственный университет, с зарплатными ожиданиями от 45 тысяч рублей.

187 место занял НГПУ — Новосибирский государственный педагогический университет. У педагогов зарплатные ожидания меньше – всего 35 тысяч рублей.

ТОП-вузов Новосибирска в рейтинге лучших университетов России 2023
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На 223 месте оказался НГУЭУ — Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», с зарплатными ожиданиями от 40 тысяч рублей.

279 место занял НГМУ — Новосибирский государственный медицинский университет, с зарплатой от 50 тысяч рублей.

В 2023 году НГТУ занял 40 место, с ожидаемой зарплатой от 40 тысяч рублей.

А вот НГУ ворвался в топ-100, заняв 91 место. Там ожидаемая зарплата у выпускников 45 тысяч рублей.

Новосибирские вузы подвинулись в текущем году ближе к 100. Так, СГУПС занял 133 место с зарплатой от 45 тысяч рублей, 138 занял НГУЭУ с зарплатой от 40 тысяч рублей, на 148 расположился СибУПК, а на 161 – НГПУ.

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