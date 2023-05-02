Какой вуз Новосибирска поднялся в рейтинге топ-100 университетов России

Новосибирские вузы подвинулись в текущем году ближе к 100. Так, СГУПС занял 133 место с зарплатой от 45 тысяч рублей, 138 занял НГУЭУ с зарплатой от 40 тысяч рублей, на 148 расположился СибУПК, а на 161 – НГПУ.