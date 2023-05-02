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Published Сегодня, 07:04

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Когда придут повышенные пенсии за май 2023 пенсионерам Новосибирска

2 мая 2023, 07:04
Фото: 1MI
Отдельные категории пенсионеров в мае получат надбавки к пенсиям.
По данным Социального фонда в Новосибирской области на сегодняшний день проживают более 802 тысяч пенсионеров. Разбираемся, у кого из них вырастут пенсии в мае, кто получит доплаты ко Дню Победы.

Как проходит индексация пенсий каждый год

Индексации пенсий проходят каждый год в одни и те же даты - с 1 января увеличиваются страховые пенсии, с 1 апреля - социальные. В отдельные годы, когда инфляция превышает процент индексации, добавляют дополнительные даты для увеличения пенсий, как это было в 2022 году в связи с началом СВО.

Как сообщает Центробанк уровень инфляции в марте 2023 года составил 3,51%, так что в ближайшее время общей индексации пенсий не предвидится, но пенсии вырастут в индивидуальном порядке у отдельных категорий пенсионеров. Смотрим, кого в Новосибирске и области ждет повышение пенсий уже в мае.

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Индексация для работающих пенсионеров

Здесь ничего не изменилось - с 2016 года пенсии тем, кто продолжает работать, не индексируются. Законодательные инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам постоянно отклоняются Госдумой. Работающие пенсионеры Новосибирской области получат проиндексированные пенсии только после увольнения, а также в случае, если они перестанут работать в найме и зарегистрируются как самозанятые.

В следующем за увольнением месяце работавшему пенсионеру начислят пенсию с учетом всех индексаций. Но получить пенсию в проиндексированном размере он сможет через три месяца после увольнения, при этом увеличенные выплаты за пропущенные месяцы пенсионер все равно получит.

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Прибавка к пенсии по достижению 80 лет

Все пенсионеры Новосибирской области, отметившие недавно юбилей 80 лет, автоматически получат прибавку к пенсии в виде фиксированной выплаты - проще говоря, фиксированная часть пенсии удваивается. В 2023 году эта сумма составляет 7567,33 рубля, в регионах она начисляется с учетом районного коэффициента.

Доплаты пенсионерам за иждивенцев в мае

Тем пенсионерам в Новосибирской области, кто в апреле подал заявления на доплаты за несовершеннолетних детей и совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме в ВУЗах и других учебных заведениях, в мае придут повышенные пенсии. На размер доплаты влияет возраст, стаж и состояние здоровья пенсионера, а также количество иждивенцев.

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Выплата пенсионерам ко Дню Победы

Ежегодно с 2019 года ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получают специальную выплату ко Дню Победы в размере 10 000 рублей. В 2020 году в связи с 75-летием Победы ветеранам выплатили по 75 000 рублей. В январе этого года в Госдуму поступил законопроект сделать такой размер выплаты ежегодным, но пока парламентарии его не рассматривали.

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#Ольга Храмушкина#Пенсии#Пенсионеры#Социальный фонд#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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