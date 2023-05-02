Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Индексации пенсий проходят каждый год в одни и те же даты - с 1 января увеличиваются страховые пенсии, с 1 апреля - социальные. В отдельные годы, когда инфляция превышает процент индексации, добавляют дополнительные даты для увеличения пенсий, как это было в 2022 году в связи с началом СВО.
Как сообщает Центробанк уровень инфляции в марте 2023 года составил 3,51%, так что в ближайшее время общей индексации пенсий не предвидится, но пенсии вырастут в индивидуальном порядке у отдельных категорий пенсионеров. Смотрим, кого в Новосибирске и области ждет повышение пенсий уже в мае.
Здесь ничего не изменилось - с 2016 года пенсии тем, кто продолжает работать, не индексируются. Законодательные инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам постоянно отклоняются Госдумой. Работающие пенсионеры Новосибирской области получат проиндексированные пенсии только после увольнения, а также в случае, если они перестанут работать в найме и зарегистрируются как самозанятые.
В следующем за увольнением месяце работавшему пенсионеру начислят пенсию с учетом всех индексаций. Но получить пенсию в проиндексированном размере он сможет через три месяца после увольнения, при этом увеличенные выплаты за пропущенные месяцы пенсионер все равно получит.
Все пенсионеры Новосибирской области, отметившие недавно юбилей 80 лет, автоматически получат прибавку к пенсии в виде фиксированной выплаты - проще говоря, фиксированная часть пенсии удваивается. В 2023 году эта сумма составляет 7567,33 рубля, в регионах она начисляется с учетом районного коэффициента.
Тем пенсионерам в Новосибирской области, кто в апреле подал заявления на доплаты за несовершеннолетних детей и совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме в ВУЗах и других учебных заведениях, в мае придут повышенные пенсии. На размер доплаты влияет возраст, стаж и состояние здоровья пенсионера, а также количество иждивенцев.
Ежегодно с 2019 года ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получают специальную выплату ко Дню Победы в размере 10 000 рублей. В 2020 году в связи с 75-летием Победы ветеранам выплатили по 75 000 рублей. В январе этого года в Госдуму поступил законопроект сделать такой размер выплаты ежегодным, но пока парламентарии его не рассматривали.
Новосибирск встретит День Победы салютами сразу на двух площадках Города.