Здесь ничего не изменилось - с 2016 года пенсии тем, кто продолжает работать, не индексируются. Законодательные инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам постоянно отклоняются Госдумой. Работающие пенсионеры Новосибирской области получат проиндексированные пенсии только после увольнения, а также в случае, если они перестанут работать в найме и зарегистрируются как самозанятые.