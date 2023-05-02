Новосибирские казаки подготовят книгу о победе над Кучумом

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Published Сегодня, 09:41
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Среди приоритетов 2023 года – подготовка молодежи к военной службе и издание книги о произошедшем на территории современной Новосибирской области Ирменском сражении.
С 2022 года на основе межрайонного ресурсного центра казачьих обществ в Тогучинском районе при содействии министерства региональной политики Новосибирской области казачьими обществами реализуется социально значимый проект, направленный на развитие российского казачества. Как сообщили в министерстве, ресурсный центр является уникальной площадкой, способствующей решению комплексных задач по укреплению казачьего движения в регионе.
С целью повышения уровня грамотности атаманов и казаков в центре созданы и распространены методические рекомендации по использованию в деятельности казачьих организаций нормативных правовых актов, произведен обмен позитивными практиками в сфере казачества в рамках II Межрегионального культурно-просветительского казачьего форума, готовится издание книги, посвященной 425-й годовщине Ирменского сражения – окончательной победе казаков над ханом Кучумом в 1598 году в процессе вхождения Сибири в состав России. Книга будет использована для проведения историко-просветительских занятий.
Деятельность ресурсного центра позволила провести более 20 крупных региональных мероприятий казачьей направленности с участием 4,5 тысяч человек, обучить 500 казаков необходимым профессиональным компетенциям в сфере реализации государственной политики в отношении казачества и укрепить организационно-кадровый потенциал.
Расширению практики взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и казачьих обществ способствовало проведение учебно-методических семинаров для атаманов по вопросам привлечения казаков в сфере охраны природных ресурсов, защиты государственной границы и охраны общественного порядка, а также конкурса на лучшую казачью добровольную народную дружину. Для укрепления в регионе государственных ценностей среди населения направлено проведение на базе ресурсного центра просветительских занятий по истории российского казачества и военной истории России, запланирована организация праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Другим важным направлением работы ресурсного центра является гражданское и патриотическое воспитание молодежи, подготовка ее к военной службе. Так, в 2022 году проведен региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» среди учащихся казачьих кадетских классов и военно-патриотических клубов области, в летний период 2023 года запланировано проведение казачьего военно-спортивного лагеря «Застава. Лето-2023».