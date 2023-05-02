Новосибирские казаки подготовят книгу о победе над Кучумом

С целью повышения уровня грамотности атаманов и казаков в центре созданы и распространены методические рекомендации по использованию в деятельности казачьих организаций нормативных правовых актов, произведен обмен позитивными практиками в сфере казачества в рамках II Межрегионального культурно-просветительского казачьего форума, готовится издание книги, посвященной 425-й годовщине Ирменского сражения – окончательной победе казаков над ханом Кучумом в 1598 году в процессе вхождения Сибири в состав России. Книга будет использована для проведения историко-просветительских занятий.