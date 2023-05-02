Новосибирские росгвардейцы вытащили из огня семью с детьми

Росгвардейцам сообщили о пожаре на улице Одарича в час ночи. Прибыв на место, сотрудники увидели горящий частный дом и хозяйственные постройки. Пришлось в срочном порядке будить жильцов и эвакуировать их из огня. Спаслись четыре человека, среди них двое детей.