Новосибирские росгвардейцы вытащили из огня семью с детьми

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
«В ночь на 2 мая в городе Черепаново экипаж группы задержания, прибывший по сообщению о пожаре, экстренно эвакуировал из горящего дома четырех человек», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области.
Росгвардейцам сообщили о пожаре на улице Одарича в час ночи. Прибыв на место, сотрудники увидели горящий частный дом и хозяйственные постройки. Пришлось в срочном порядке будить жильцов и эвакуировать их из огня. Спаслись четыре человека, среди них двое детей.
Погорельцы были временно размещены в соседнем доме, а сами гвардейцы принялись тушить пламя подручными средствами до приезда пожарных. Позже пожар был ликвидирован.