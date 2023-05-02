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Новосибирские росгвардейцы вытащили из огня семью с детьми

2 мая 2023, 09:06
Фото: Управление Росгвардии по Новосибирской области
Росгвардейцы оперативно спасли семью

Новосибирские росгвардейцы вытащили из огня семью с детьми

В Черепановском районе сотрудники Росгвардии спасли из огня нескольких человек. Возгорание произошло ночью.
«В ночь на 2 мая в городе Черепаново экипаж группы задержания, прибывший по сообщению о пожаре, экстренно эвакуировал из горящего дома четырех человек», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области.

Росгвардейцам сообщили о пожаре на улице Одарича в час ночи. Прибыв на место, сотрудники увидели горящий частный дом и хозяйственные постройки. Пришлось в срочном порядке будить жильцов и эвакуировать их из огня. Спаслись четыре человека, среди них двое детей.

Погорельцы были временно размещены в соседнем доме, а сами гвардейцы принялись тушить пламя подручными средствами до приезда пожарных. Позже пожар был ликвидирован.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Росгвардия#Пожар
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