Новосибирские следователи заинтересовались шлепающим тренером

Инцидент произошел в Новосибирске в конце апреля. Малышка сообщила родителям, что тренер секции бокса несколько раз шлепнул ее по ягодицам. Взрослые посчитали, что имела место педофилия, сам же тренер считает все «шуткой» и не держит зла на родственников девочки.