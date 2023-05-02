Новосибирские следователи заинтересовались шлепающим тренером

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
«В полиции находятся в работе два заявления. Сейчас материалы полицейской проверки направлены в следственные органы для принятия решения», - цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.
Сообщается, что в полицию направлены заявления о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и об укрывательстве возможного преступления. Родители девочки считают, что администрация центра «Космос» намеренно защищает тренера по боксу.
Инцидент произошел в Новосибирске в конце апреля. Малышка сообщила родителям, что тренер секции бокса несколько раз шлепнул ее по ягодицам. Взрослые посчитали, что имела место педофилия, сам же тренер считает все «шуткой» и не держит зла на родственников девочки.
При этом на записи видно, что мужчина просит ребенка присесть на корточки и шлепает его по мягкому месту. Был ли это воспитательный метод или действия сексуального характера, пока неизвестно.