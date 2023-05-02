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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

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Новосибирские следователи заинтересовались шлепающим тренером

2 мая 2023, 13:05
Фото: pxhere.com
Родители считают, что тренер домогался ребенка

Новосибирского тренера, шлепнувшего девочку, проверит следствие

Сотрудники полиции проведут проверку по факту шлепков по ягодицам несовершеннолетней воспитанницы секции бокса в Новосибирске. Соответствующие заявления написали родители девочки.
«В полиции находятся в работе два заявления. Сейчас материалы полицейской проверки направлены в следственные органы для принятия решения», - цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Сообщается, что в полицию направлены заявления о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и об укрывательстве возможного преступления. Родители девочки считают, что администрация центра «Космос» намеренно защищает тренера по боксу.

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Инцидент произошел в Новосибирске в конце апреля. Малышка сообщила родителям, что тренер секции бокса несколько раз шлепнул ее по ягодицам. Взрослые посчитали, что имела место педофилия, сам же тренер считает все «шуткой» и не держит зла на родственников девочки.

При этом на записи видно, что мужчина просит ребенка присесть на корточки и шлепает его по мягкому месту. Был ли это воспитательный метод или действия сексуального характера, пока неизвестно.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Полиция#Следком#Следственный комитет
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