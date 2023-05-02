Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Грибники в Новосибирской области нашли первые сморчки в этом году. Сезон начался в последний месяц весны.
Любитель грибной охоты заметил дары леса в Искитимском районе и отметил, что пока их можно найти только в некоторых местах.
Грибник также предположил, что уже через неделю в лесу будет больше грибов, тем интереснее для сибиряков.
Отметим, что грибной сезон начинается обычно после заморозков в мае. В 2023 году, из-за запоздалой весны на территории области пока что не так много съедобных грибов.