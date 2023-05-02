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Первые грибы нашли жители Новосибирской области в 2023 году

2 мая 2023, 03:45
Фото: atas.info
Первые грибы находят в НСО

В Новосибирской области нашли первые грибы в 2023 году

В Новосибирской области начался грибной сезон, о чем стало известно благодаря Сергею Григорьеву - любителю грибной охоты, который обнаружил первые в этом году сморчки. Новостью о своей находке он поделился в ВК-группе «Грибная Академия».

Грибники в Новосибирской области нашли первые сморчки в этом году. Сезон начался в последний месяц весны.

Любитель грибной охоты заметил дары леса в Искитимском районе и отметил, что пока их можно найти только в некоторых местах.

Грибник также предположил, что уже через неделю в лесу будет больше грибов, тем интереснее для сибиряков.

Отметим, что грибной сезон начинается обычно после заморозков в мае. В 2023 году, из-за запоздалой весны на территории области пока что не так много съедобных грибов.

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#Эмилия Губарева#Грибы#Общество#Город#Лес#Искитимский район#Новосибирская область
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