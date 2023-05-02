Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
Рядовой Вячеслав М. был признан виновным в вымогательстве и избиении своего сослуживца в Новосибирске, за что ему было назначено наказание - 3 года лишения свободы в колонии общего режима.
По данным военного суда, фигурант потребовал у потерпевшего 50 тысяч рублей и угрожал применением насилия в случае его отказа.
Когда получить деньги не удалось, он побил сослуживца кулаками и ногой и продолжил требовать деньги. Пока что приговор не является окончательным и его можно обжаловать.