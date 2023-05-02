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Рядовой избил сослуживца за 50 тысяч рублей в Новосибирске

2 мая 2023, 05:02
Фото: 1MI
Мужчина дали реальный срок в колонии

В Новосибирске рядовой избил сослуживца из-за 50 тысяч рублей

Сослуживец избил товарища из-за денег, за что получил три года колонии, сообщается на сайте Новосибирского гарнизонного военного суда.

Рядовой Вячеслав М. был признан виновным в вымогательстве и избиении своего сослуживца в Новосибирске, за что ему было назначено наказание - 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

По данным военного суда, фигурант потребовал у потерпевшего 50 тысяч рублей и угрожал применением насилия в случае его отказа.

Когда получить деньги не удалось, он побил сослуживца кулаками и ногой и продолжил требовать деньги. Пока что приговор не является окончательным и его можно обжаловать.

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#Эмилия Губарева#Нападение#Суд#Армия#Общество#Город#Криминал#Новосибирск
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