Сливал информацию за деньги: в Новосибирске осудили за взятки экс-директора ЦУГАЭТ

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Бывший директор муниципального транспортного предприятия ЦУГАЭТ в Новосибирске, Александр Руденко, был признан виновным в получении взяток.
Ему предъявлено пять обвинений, связанных со взятками. Чиновник несвоевременно передавал информацию в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии о выявленных нарушениях.
Согласно данным следствия, в период с 2015 по 2021 год Руденко брал деньги за информацию о предстоящих проверках со стороны министерства транспорта.
Суд назначил ему 3 года лишения свободы и штраф в размере 800 000 рублей, а также лишил его права занимать муниципальные должности на 2 года. Приговор является условным с испытательным сроком в 2 года и пока что не вступил в законную силу.