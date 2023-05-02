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Сливал информацию за деньги: в Новосибирске осудили за взятки экс-директора ЦУГАЭТ

2 мая 2023, 04:32
Фото: 1MI
Он получил условный срок

В Новосибирске осудили за взятки экс-директора ЦУГАЭТ Александра Руденко

За получение взяток был осужден экс-директор ЦУГАЭТ Александр Руденко, о чем сообщили в Железнодорожном суде.

Бывший директор муниципального транспортного предприятия ЦУГАЭТ в Новосибирске, Александр Руденко, был признан виновным в получении взяток.

Ему предъявлено пять обвинений, связанных со взятками. Чиновник несвоевременно передавал информацию в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии о выявленных нарушениях.

Согласно данным следствия, в период с 2015 по 2021 год Руденко брал деньги за информацию о предстоящих проверках со стороны министерства транспорта.

Суд назначил ему 3 года лишения свободы и штраф в размере 800 000 рублей, а также лишил его права занимать муниципальные должности на 2 года. Приговор является условным с испытательным сроком в 2 года и пока что не вступил в законную силу.

В Новосибирске директор ЦУГАЭТ Руденко заработал за 2020 год 6,8 млн рублей
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#Эмилия Губарева#Суд#Приговор#Общество#Город#Криминал#Новосибирск
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