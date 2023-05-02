Согласно рейтингу вузов России на 2023 год, два высших учебных заведения Новосибирской области - НГТУ и НГУ - попали в топ-100 лучших. НГТУ занял 40-е место в рейтинге, а НГУ расположился на 91-й строчке. Остальные 8 вузов расположились в рейтинге чуть ниже.