Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Согласно рейтингу вузов России на 2023 год, два высших учебных заведения Новосибирской области - НГТУ и НГУ - попали в топ-100 лучших. НГТУ занял 40-е место в рейтинге, а НГУ расположился на 91-й строчке. Остальные 8 вузов расположились в рейтинге чуть ниже.
Среди 10 лучших вузов в России оказался Национальный исследовательский Томский государственный университет (6 место), который стал единственным сибирским вузом в топ-10.
В Новосибирской области лидерами по востребованности и зарплатам были Сибирский университет потребительской кооперации и Новосибирский государственный университет экономики и управления.
По зарплатным ожиданиям лидируют выпускники Новосибирского государственного медицинского университета – они ожидают зарплату в среднем 50 тыс. рублей.