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ТОП-вузов Новосибирска в рейтинге лучших университетов России 2023

2 мая 2023, 03:29
Фото: atas.info
Новосибирские универы вошли в топ

В Новосибирске десять университетов попали в рейтинг вузов России 2023

Рейтинг лучших российских вузов на 2023 год был составлен HeadHunter. В исследовании учитывались популярность вуза в регионе, востребованность выпускников у работодателей и зарплатные ожидания.

Согласно рейтингу вузов России на 2023 год, два высших учебных заведения Новосибирской области - НГТУ и НГУ - попали в топ-100 лучших. НГТУ занял 40-е место в рейтинге, а НГУ расположился на 91-й строчке. Остальные 8 вузов расположились в рейтинге чуть ниже.

Среди 10 лучших вузов в России оказался Национальный исследовательский Томский государственный университет (6 место), который стал единственным сибирским вузом в топ-10.

В Новосибирской области лидерами по востребованности и зарплатам были Сибирский университет потребительской кооперации и Новосибирский государственный университет экономики и управления.

По зарплатным ожиданиям лидируют выпускники Новосибирского государственного медицинского университета – они ожидают зарплату в среднем 50 тыс. рублей.

Новосибирские университеты попали в ТОП-10 лучших вузов в рейтинге RAEX
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#Эмилия Губарева#Университет#Рейтинг#Вуз#Образование#Общество#Город#Новосибирск#Россия
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