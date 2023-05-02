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Трафареты для вырезания к 9 мая на «Окна Победы 2023»: правила участия в акции

2 мая 2023, 07:57
Фото: 1MI
Одним из символов акции является георгиевская ленточка
1 мая по всей России началась акция «Окна Победы -2023». Ее сутью является сохранение памяти и посильное участие каждого в Дне Победы. О том, как принять участие в акции и где найти трафареты для вырезания – в материале Atas.info.

Акция «Окна Победы» зародилась во время пандемии коронавируса в 2021 году, когда проведение массовых мероприятий фактически оказалось под угрозой. Именно тогда взрослые предложили детям сделать рисунки или вырезать из бумаги все, что связано с 9 Мая. Юные россияне с удовольствием включились в своеобразную игру и вскоре на окнах домов появились красные звезды, голуби мира и надпись «День Победы».

В нынешнем году «Окна Победы» приобрели всероссийский формат и пройдут с 1 по 9 мая. Принять участие в акции теперь сможет каждый, независимо от возраста. Строгие правила отсутствуют, участники могут как повесить на окна портрет родственника-фронтовика, так и нарисовать его. Также можно сделать рисунок или вырезать надписи «9 Мая» и «С Днем Победы!». Рядом можно повесить российский флаг или же разукрасить стекло цветами триколора.

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Кроме того, приветствуется вырезание из бумаги. Как дети, так и взрослые, могут вырезать белого голубя, георгиевскую ленту, цифру «78», залпы салюта и другие символы праздника. Трафареты и шаблоны можно скачать на сайте Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

Если кто-то не знает, как пользоваться трафаретами, прилагаем инструкцию. Для начала скачанное изображение необходимо распечатать, а затем аккуратно вырезать. Затем рисунок нужно приложить к окну, закрасить краской по трафарету и аккуратно убрать от стекла. Если вы пользуетесь аппликацией, то нужно намылить бумагу и приклеить на окно.

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#Россия#Культура#Александр Ляхов#День Победы#Полиция#Праздник#9 мая#Акция
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