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В Новосибирске экс-разведчик США Риттер заявил, что боится судьбы военкора Татарского

2 мая 2023, 07:18
Фото: atas.info
Закрытая встреча со Скоттом Риттером прошла в Технопарке новосибирского Академгородка

В Новосибирске экс-разведчик США Риттер спрогнозировал финал конфликта на Украине

Занимающий пророссийскую позицию бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в ходе презентации своей книги "Гонка разоружения" рассказал, что после убийства военкора Владлена Татарского опасается за свою жизнь

В ходе презентации своей книги "Гонка разоружения" в Новосибирске бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер объяснил, что встреча с потенциальными читателями проходит в закрытом режиме из соображений безопасности. Он напомнил о гибели Дарьи Дугиной, дочери  философа Александра Дугина, автора теории "русского мира" и смерти военкора Владлена Татарского, которого взорвали во время встречи с читателями. В гибели обоих винят спецслужбы Украины.

"Мое имя в том же списке, что и Татарский, что и Дугина", - заявил Риттер, комментируя вход на встречу строго по приглашениям от организаторов и отсутствие широкой рекламы его визита в Новосибирск.

По словам бывшего разведчика, опасения за жизнь связаны с тем, что он уверен - Россия одержит верх в военном конфликте на Украине. Риттер объяснил, что его мнение основано на профессиональном опыте. В частности, он вместе с группой других офицеров планировал военную операцию "Буря в пустыне" в Ираке. Однако, Риттер ушел от прямого ответа на вопрос, где он берет информацию для анализа текущих событий.

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При этом Скотт Риттер подчеркнул – его анализ независим, и при публикации выводов он не берет в расчет, насколько это соответствует интересам Америки или России.

"Я могу гарантировать, что Владимир Путин не заплатил мне миллион рублей", - сказал Риттер, заметив, что мнение о развитии ситуации на Украине доставляет ему много неудобств в США.

Новосибирск стал первым городом в России, где Скотт Риттер презентовал свою книгу "Гонка разоружения", которая посвящена истории исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности в конце 1980-х. Издание увидело свет при поддержке Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, этим и обусловлен выбор города для начала рекламного турне. Позже подобные встречи пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Грозном, Севастополе и Сочи.

Скотт Риттер — бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по оружию. Является постоянным комментатором хода СВО во многих российских СМИ.

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