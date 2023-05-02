По словам бывшего разведчика, опасения за жизнь связаны с тем, что он уверен - Россия одержит верх в военном конфликте на Украине. Риттер объяснил, что его мнение основано на профессиональном опыте. В частности, он вместе с группой других офицеров планировал военную операцию "Буря в пустыне" в Ираке. Однако, Риттер ушел от прямого ответа на вопрос, где он берет информацию для анализа текущих событий.