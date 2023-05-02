По итогам 2022 года "СТС-Плюс" была названа в числе компаний, которые срывают сроки ремонта дорог в Новосибирске. По состоянию на начало ноября она не завершила ремонт путепровода на Октябрьской магистрали. Кроме того, компания так же выполняла работы на проезде Виктора Ващука, улице Максима Горького и проспекте Димитрова.