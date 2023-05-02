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В Новосибирске крупного дорожного подрядчика назвали недобросовестным поставщиком

2 мая 2023, 08:57
Фото: atas.info
В 2022 году компания сорвала ремонт путепровода на Октябрьской магистрали

Компания СТС-Плюс попала в список недобросовестных поставщиков в Новосибирске

Компания "СТС-Плюс" попала в реестр недобросовестных поставщиков из-за невыполнения контрактов. Фирма входит в ТОП-5 крупнейших дорожных подрядчиков Новосибирска

Согласно данным системы СПАРК, ООО "СТС-Плюс" внесено в реестр недобросовестных поставщиков. В качестве причины указывается "расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта". О каком именно контракте идет речь, в реестре записи нет.

Компании, попавшие в этот реестр, лишаются возможности выигрывать государственные или муниципальные контракты на два года.

Единоличным владельцем компании с ноября 2022 года является Исмаилзаде Анар Эльданиз Оглы, ранее "СТС-Плюс" принадлежала Гусейнову Октай Мирза Оглы. В минувшем году доходы компании составили 928 179 000 рублей.

По итогам 2022 года "СТС-Плюс" была названа в числе компаний, которые срывают сроки ремонта дорог в Новосибирске. По состоянию на начало ноября она не завершила ремонт путепровода на Октябрьской магистрали. Кроме того, компания так же выполняла работы на проезде Виктора Ващука, улице Максима Горького и проспекте Димитрова.

В 2022 году ООО "СТС-плюс" входила в ТОП-5 компаний по размеру контрактов на дорожный ремонт.

 

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