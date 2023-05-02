В Новосибирске похоронили погибшего на СВО выпускника НВВКУ Дмитрия Ермолаева

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В Новосибирске 24 апреля прошли похороны капитана Дмитрия Ермолаева, выпускника Новосибирского высшего военного командного училища. Церемония прощания с офицером, который погиб в ходе спецоперации, состоялась в Советском районе.
27-летний Дмитрий Ермолаев окончил среднюю школу №163 (сейчас это Образовательный центр «Гимназия №6 “Горностай”»), после чего поступил в НВВКУ и окончил его в 2018 году.
Как стало известно «Родным берегам», он был участником спецоперации и погиб 11 апреля на территории ЛНР, выполняя боевую задачу. Посмертно ему был присвоен Орден Мужества.