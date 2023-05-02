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В Новосибирской области масочный режим сохранили для медработников

2 мая 2023, 07:48
Фото: 1MI
Врачи продолжат носить маски в Новосибирской области
Режим повышенной готовности, включая все ограничения, связанные с борьбой против COVID-19, отменили в Новосибирской области с начала мая 2023 года. Обязательное ношение масок сохранили только для медиков.

Как сообщили в правительстве региона, медики в поликлиниках и стационарах продолжат носить маски. А также другие средства индивидуальной защиты.

Главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова сообщила, что в стране выявили новый субвариант COVID-19. Его назвали «Арктур».

Эта мутация болезни представляет особую опасность для людей, имеющих диабет, сердечные проблемы, беспокоящихся о своем здоровье или пожилых людей. Горожане могут по своему желанию продолжать носить маски в общественных местах и транспорте.

#Коронавирус#Масочный режим#Новосибирск#Новосибирская область#Врачи#Алина Шефер
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