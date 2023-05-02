В Новосибирской области масочный режим сохранили для медработников

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Как сообщили в правительстве региона, медики в поликлиниках и стационарах продолжат носить маски. А также другие средства индивидуальной защиты.
Главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова сообщила, что в стране выявили новый субвариант COVID-19. Его назвали «Арктур».
Эта мутация болезни представляет особую опасность для людей, имеющих диабет, сердечные проблемы, беспокоящихся о своем здоровье или пожилых людей. Горожане могут по своему желанию продолжать носить маски в общественных местах и транспорте.