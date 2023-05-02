В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей

Военнослужащие, призванные на военную службу по контракту с территории Новосибирской области и находящиеся в именных подразделениях, получили также единовременную выплату и в настоящее время получают ежеквартально 60 тысяч рублей – по спискам, которые предоставляются в областное минтруда и соцразвития воинскими частями. Те, кто с 1 марта этого года принял решение добровольно пойти служить по контракту, также получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.