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Боец ЧВК «Вагнер» Александр Вдовиченко из Новосибирской области погиб в СВО

3 мая 2023, 01:14
Фото: Анастасия Хворостян/Новосибирск скорбит ВК
В Новосибирске похоронят бойца ЧВК «Вагнер» Александра Вдовиченко
Уроженец Карасука Новосибирской области Александр Вдовиченко погиб в зоне СВО. Он проходил военную службу в составе ЧВК «Вагнер».

На спецоперацию мужчина отправился добровольцем. Он героически погиб при выполнении воинского долга.

Родственники, близкие и земляки проводят Александра в последний путь в Карасуке 4 мая 2023 года. Поминальная церемония начнется в 10:30 в ДКЖ на Тургенева 1.

В 12:00 запланирован траурный митинг. В 14:00 пройдет поминальный обед в кафе «Алиса».

Напомним, ранее новосибирцы заметили на ГБШ могилы солдат с символикой ЧВК «Вагнер».

Сотни могил с символикой ЧВК "Вагнер" появились на Гусинобродском кладбище
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#Алина Шефер#Участник СВО#Погиб#ЧВК "Вагнер"#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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