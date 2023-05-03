Боец ЧВК «Вагнер» Александр Вдовиченко из Новосибирской области погиб в СВО

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Published Сегодня, 01:14
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На спецоперацию мужчина отправился добровольцем. Он героически погиб при выполнении воинского долга.
Родственники, близкие и земляки проводят Александра в последний путь в Карасуке 4 мая 2023 года. Поминальная церемония начнется в 10:30 в ДКЖ на Тургенева 1.
В 12:00 запланирован траурный митинг. В 14:00 пройдет поминальный обед в кафе «Алиса».
Напомним, ранее новосибирцы заметили на ГБШ могилы солдат с символикой ЧВК «Вагнер».