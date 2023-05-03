Дети из Новосибирской области стали в три раза чаще болеть астмой

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:45
Демина рассказала, что наши дети стали болеть астмой чаще сверстников из других регионов страны. Это связывают с плохой экологией, загрязнением атмосферного воздуха в области.
«В 2021 году количество случаев заболевания астмой среди детей от рождения до 14 лет достигло 225,4 на 100 тысяч населения, что втрое больше, чем средний уровень заболеваемости по России. Среди взрослых уровень заболеваемости также является одним из самых высоких в стране и вдвое превышает среднероссийские показатели», - отметила специалист.
Умирают ежегодно около 250 тысяч пациентов в год от этого заболевания. Астма может быть как аллергической, так и не аллергической, которая возникает, например, на фоне гормональных изменений.
Напомним, недавно стало известно, что в Новосибирской области наблюдается острая нехватка постов для мониторинга воздуха и отбора проб.