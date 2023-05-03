Известный страйкболист Степан Сынах из Новосибирска погиб на СВО

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Сынах был основателем новосибирского страйкбольного проекта «Хозяева Зоны». Его гибель стала невосполнимой утратой для всех игроков и его родных.
«Степа был далеко не последний человек в новосибирском страйкбольном движении, в военно-патриотическом. За ним всегда тянулись люди. Он был добрым, серьезным, справедливым человеком», - рассказал Atas.info о Степане его товарищ по команде Дмитрий.
На спецоперацию Степан Сынах отправился прошлой осенью. По словам друзей, у него осталась жена, которая находится на последнем месяце беременности.
«Степан был тем человеком, который знал нужные советы, умел принимать радикальные решения, душой горел за любимое дело, и за страну, и никогда не отворачивался от возможности помочь своим, как только мог. И вот наш товарищ, друг, сокомандник, старший соратник, и старший мастер «Хозяев Зоны», погиб, искренне защищая свою страну и отстаивая ее интересы», - с теплотой отзываются о герое друзья.
Страйкболисты открыли сбор финансовой помощи семье погибшего в СВО Степана.