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Известный страйкболист Степан Сынах из Новосибирска погиб на СВО

3 мая 2023, 04:46
Фото: Степан Сынах/ВК
Страйкболист погиб в зоне СВО

Известный страйкболист Степан Сынах из Новосибирска погиб на СВО

Страйкбольное сообщество Новосибирска простится с погибшим в зоне СВО товарищем Степаном Сынахом. О гибели сибиряка стало известно 1 мая 2023 года.

Сынах был основателем новосибирского страйкбольного проекта «Хозяева Зоны». Его гибель стала невосполнимой утратой для всех игроков и его родных.

«Степа был далеко не последний человек в новосибирском страйкбольном движении, в военно-патриотическом. За ним всегда тянулись люди. Он был добрым, серьезным, справедливым человеком», - рассказал Atas.info о Степане его товарищ по команде Дмитрий.

На спецоперацию Степан Сынах отправился прошлой осенью. По словам друзей, у него осталась жена, которая находится на последнем месяце беременности.

«Степан был тем человеком, который знал нужные советы, умел принимать радикальные решения, душой горел за любимое дело, и за страну, и никогда не отворачивался от возможности помочь своим, как только мог. И вот наш товарищ, друг, сокомандник, старший соратник, и старший мастер «Хозяев Зоны», погиб, искренне защищая свою страну и отстаивая ее интересы», - с теплотой отзываются о герое друзья.

Страйкболисты открыли сбор финансовой помощи семье погибшего в СВО Степана.

#Алина Шефер#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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