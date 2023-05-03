Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Родителям третьеклассников, отказавшимся приводить детей в школу, предложили дистанционное обучение. Причина отказа выводить детей в школу - желание родителей огранить детей от влияния одной из мам в классе. По мнению большинства родителей, в классе сложилась неблагоприятная психологическая обстановка, и учеба в такой обстановке не пойдет на пользу.
17 апреля весь класс за исключением одной ученицы отказался выходить в школу. Родители готовы были продолжить забастовку до конца учебного года, если их требования не будут выполнены, а с начала нового учебного года требовали переформировать класс.
Эти требования остались не выполнены, но продолжать учебный процесс необходимо, поэтому по сообщению пресс-центра мэрии, класс перевели на дистанционное обучение.
К решению проблемы в 3 «А» классе гимназии №10 подключились департамент образования и прокуратура, в школе даже сменили директора, но проблема до сих пор не решена, так как родители отказываются от обучения детей в предложенных школой условиях. О том, как прошла встреча с прокурором, рассказали родители учеников 3 «А» класса.