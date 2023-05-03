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Класс гимназии №10, устроивший забастовку, перевели на дистант

3 мая 2023, 03:09
Фото: Алена Глазкова / 1MI
Весь класс, кроме одной ученицы, не выходит на учебу 13 дней.
Учащиеся 3 «А» класса гимназии №10 Новосибирска приступили к обучению в заочной форме, так как забастовка длится уже 13 учебный день. Родители отказались выводить детей на учебу, пока не будут выполнены их условия. Взамен им предложили дистант.

Родителям третьеклассников, отказавшимся приводить детей в школу, предложили дистанционное обучение. Причина отказа выводить детей в школу - желание родителей огранить детей от влияния одной из мам в классе. По мнению большинства родителей, в классе сложилась неблагоприятная психологическая обстановка, и учеба в такой обстановке не пойдет на пользу.

17 апреля весь класс за исключением одной ученицы отказался выходить в школу. Родители готовы были продолжить забастовку до конца учебного года, если их требования не будут выполнены, а с начала нового учебного года требовали переформировать класс. 

Эти требования остались не выполнены, но продолжать учебный процесс необходимо, поэтому по сообщению пресс-центра мэрии, класс перевели на дистанционное обучение.

Вторая неделя забастовки детей гимназии №10: родители непреклонны, директор отстранен
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К решению проблемы в 3 «А» классе гимназии №10 подключились департамент образования и прокуратура, в школе даже сменили директора, но проблема до сих пор не решена, так как родители отказываются от обучения детей в предложенных школой условиях. О том, как прошла встреча с прокурором, рассказали родители учеников 3 «А» класса.

#Ольга Храмушкина#Дети#Школа#Забастовка#Общество#Образование#Забастовка детей в 10-й гимназии
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