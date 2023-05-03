К решению проблемы в 3 «А» классе гимназии №10 подключились департамент образования и прокуратура, в школе даже сменили директора, но проблема до сих пор не решена, так как родители отказываются от обучения детей в предложенных школой условиях. О том, как прошла встреча с прокурором, рассказали родители учеников 3 «А» класса.