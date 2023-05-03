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Космонавтке Анне Кикиной хотят присвоить звание «Почетного жителя Новосибирска»

3 мая 2023, 01:58
Фото: Роскосмос
Анна Кикина станет почетным жителем Новосибирска
Девять уроженцев Новосибирска планируют наградить званием «Почетный житель города», из которых двое получат его посмертно. Решение об этом могут принять депутаты горсовета на очередной сессии.

На официальном сайте города размещен проект документа, в котором указаны претенденты на звание. Среди них  — космонавт-испытатель Анна Кикина, директор «Гимназии № 1» Виктор Косьяненко и директор Ассоциации «Некоммерческое партнерство баскетбольный клуб „Динамо“ Ирина Минх.

Также звание «Почетный житель города» могут получить Вадим Репин, Виталий Томилов, Геннадий Шилохвостов и Владимир Эйснер. Посмертно эту награду хотят вручить Борису Галущаку, директору Новосибирского приборостроительного завода, и Юрию Кондратюку, основоположнику космонавтики.

Напомним, ранее мама космонавтки из Новосибирска Анны Кикиной рассказала о любимых хобби дочери.

«Только не в небо»: мать Анны Кикиной рассказала об увлечениях дочери
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#Алина Шефер#Космонавт#Анна Кикина - женщина-космонавт из Новосибирска#Награды#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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