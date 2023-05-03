Космонавтке Анне Кикиной хотят присвоить звание «Почетного жителя Новосибирска»

Posted Сегодня, 01:58
Published Сегодня, 01:58
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
На официальном сайте города размещен проект документа, в котором указаны претенденты на звание. Среди них — космонавт-испытатель Анна Кикина, директор «Гимназии № 1» Виктор Косьяненко и директор Ассоциации «Некоммерческое партнерство баскетбольный клуб „Динамо“ Ирина Минх.
Также звание «Почетный житель города» могут получить Вадим Репин, Виталий Томилов, Геннадий Шилохвостов и Владимир Эйснер. Посмертно эту награду хотят вручить Борису Галущаку, директору Новосибирского приборостроительного завода, и Юрию Кондратюку, основоположнику космонавтики.
Напомним, ранее мама космонавтки из Новосибирска Анны Кикиной рассказала о любимых хобби дочери.