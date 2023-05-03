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Новосибирские следователи ищут избитого на Хилокском рынке

3 мая 2023, 10:22
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Личность мужчины пока не установлена

Новосибирские следователи ищут избитого на Хилокском рынке

Побоище на Хилокском рынке с участием мигрантов привлекло внимание Следственного комитета. Сейчас сотрудники ведомства ищут пострадавшего.
«По факту нанесения множественных телесных повреждений 26 апреля четырьмя мужчинами иностранного государства между домами 5 и 7 по улице Хилокской проводится доследственная проверка. Устанавливается личность потерпевшего», - рассказали в пресс-службе областного управления СКР.

Предполагаемому пострадавшему на вид 40-45 лет, он славянской внешности, 180 сантиметров роста. На данный момент его личность неустановлена.

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Уличная драка на Хилокской привлекла внимание и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Виталию Зарипову представить доклад о результатах.

По предварительной информации, конфликт произошел 26 апреля. Возвращавшийся с кладбища вместе с женой новосибирец мог о чем-то сказать толпе мигрантов в районе Хилокского рынка, после чего его начали избивать. Сообщается, что мужчина был слегка выпивший.

При этом жители Новосибирска с опаской относятся к гражданам СНГ, торгующим на рынке. По их мнению, многие из них не гнушаются криминалом.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#СК#Следственный комитет#Избиение#Розыск
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