Новосибирские следователи ищут избитого на Хилокском рынке

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
«По факту нанесения множественных телесных повреждений 26 апреля четырьмя мужчинами иностранного государства между домами 5 и 7 по улице Хилокской проводится доследственная проверка. Устанавливается личность потерпевшего», - рассказали в пресс-службе областного управления СКР.
Предполагаемому пострадавшему на вид 40-45 лет, он славянской внешности, 180 сантиметров роста. На данный момент его личность неустановлена.
Уличная драка на Хилокской привлекла внимание и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Виталию Зарипову представить доклад о результатах.
По предварительной информации, конфликт произошел 26 апреля. Возвращавшийся с кладбища вместе с женой новосибирец мог о чем-то сказать толпе мигрантов в районе Хилокского рынка, после чего его начали избивать. Сообщается, что мужчина был слегка выпивший.
При этом жители Новосибирска с опаской относятся к гражданам СНГ, торгующим на рынке. По их мнению, многие из них не гнушаются криминалом.