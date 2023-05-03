Новосибирские следователи ищут избитого на Хилокском рынке

По предварительной информации, конфликт произошел 26 апреля. Возвращавшийся с кладбища вместе с женой новосибирец мог о чем-то сказать толпе мигрантов в районе Хилокского рынка, после чего его начали избивать. Сообщается, что мужчина был слегка выпивший.