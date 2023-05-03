«Акция «Свеча памяти» пройдет 8 мая на монументе воинам, умерших от ран в госпиталях на улице Кубовой, в Березовой роще, в Первомайском сквере, у памятника павшим работникам НРМЗ на Бердском шоссе, у памятника «Вальс Победы», на Алее Памяти, у памятника воину-освободителю «Алеше», у стелы трудового подвига ленинградцев. В этот день программа по одинаковому сценарию пройдет во всех районах региона», - рассказала Саркисян.