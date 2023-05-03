Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
«Акция «Свеча памяти» пройдет 8 мая на монументе воинам, умерших от ран в госпиталях на улице Кубовой, в Березовой роще, в Первомайском сквере, у памятника павшим работникам НРМЗ на Бердском шоссе, у памятника «Вальс Победы», на Алее Памяти, у памятника воину-освободителю «Алеше», у стелы трудового подвига ленинградцев. В этот день программа по одинаковому сценарию пройдет во всех районах региона», - рассказала Саркисян.
Также Ирина Саркисян отметила, что 9 мая самым значимым станет парад Победы. Он начнется в 10:00. Репетиции пройдут в это же время 5 и 7 мая – улицы перекроют.
«Приблизительно, длиться парад будет около 40 минут. Значит, он завершится в 10:40 и далее сибиряки могут пойти к стеле «Город трудовой доблести», где пройдет виртуальный «Бессмертный полк». Там и на других экранах города будут транслировать портреты наших героев ВОВ. Сегодня монтируют большой трехчасовой материал из фотографии», - пояснила собеседница.
В 11:00 в Первомайском сквере начнется праздничная программа с ведущими и концертами местных коллективов. В 12:00 стартует традиционная эстафета памяти летчика Александра Покрышкина – завершится в 16:00.
С 17:00 начнется большая программа на площади Ленина. Тема – «Новосибирск – Город Трудовой доблести».
В 21:55 запустят праздничные фейерверки за НОВАТом, а военные залпы салюта на Михайловской набережной в 22:00.