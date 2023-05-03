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Полная программа празднования Дня Победы 9 мая 2023 в Новосибирске: время и место

3 мая 2023, 06:15
Фото: Павел Мирошников

Названы программы празднования Дня Победы 9 мая 2023 по районам в Новосибирске

Праздничные программы в честь Дня Победы 9 мая 2023 будут проходить в каждом районе Новосибирска. Все акции, места и время их проведения назвала на пресс-конференции в ТАСС директор городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян.

Акция «Свеча памяти» 8 мая 2023 в Новосибирске:

 

Фото: Павел Мирошников

«Акция «Свеча памяти» пройдет 8 мая на монументе воинам, умерших от ран в госпиталях на улице Кубовой, в Березовой роще, в Первомайском сквере, у памятника павшим работникам НРМЗ на Бердском шоссе, у памятника «Вальс Победы», на Алее Памяти, у памятника воину-освободителю «Алеше», у стелы трудового подвига ленинградцев. В этот день программа по одинаковому сценарию пройдет во всех районах региона», - рассказала Саркисян.

Парад Победы 9 мая 2023 и «Бессмертный полк» в Новосибирске:

Также Ирина Саркисян отметила, что 9 мая самым значимым станет парад Победы. Он начнется в 10:00. Репетиции пройдут в это же время 5 и 7 мая – улицы перекроют.

«Приблизительно, длиться парад будет около 40 минут. Значит, он завершится в 10:40 и далее сибиряки могут пойти к стеле «Город трудовой доблести», где пройдет виртуальный «Бессмертный полк». Там и на других экранах города будут транслировать портреты наших героев ВОВ. Сегодня монтируют большой трехчасовой материал из фотографии», - пояснила собеседница.

 

Фото: Павел Мирошников

Эстафета имени Покрышкина, концерты в Первомайском сквере:

В 11:00 в Первомайском сквере начнется праздничная программа с ведущими и концертами местных коллективов. В 12:00 стартует традиционная эстафета памяти летчика Александра Покрышкина – завершится в 16:00.

Салюты и концерты на набережной и площади Ленина:

С 17:00 начнется большая программа на площади Ленина. Тема – «Новосибирск – Город Трудовой доблести».

В 21:55 запустят праздничные фейерверки за НОВАТом, а военные залпы салюта на Михайловской набережной в 22:00.

#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#9 мая#Парад#День Победы
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