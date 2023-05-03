Пьяный отец четверых детей устроил дебош в детском саду Новосибирска – его осудили

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Инцидент произошел в одном из детсадов в Кировском районе города 24 апреля. Многодетный отец вместе со старшим сыном пришел забрать младших из детского сада, но так, как он был пьяны, ему отказали.
Воспитатели попросили мужчину вызвать маму – ему эта затея не понравилась. Он начал ругаться матом, кричать и размахивать руками. Сотрудники учреждения испугались и вызвали полицию.
«Мужчина на суде заявил, что не помнит и половину того, что вытворял. Но при этом в содеянном раскаялся. Его судили по факту совершения мелкого хулиганства», - уточнили в Кировском райсуде.
Отца четверых детей в итоге оштрафовали на 950 рублей.