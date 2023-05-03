atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Изображение материала

Пьяный отец четверых детей устроил дебош в детском саду Новосибирска – его осудили

3 мая 2023, 04:14
Фото: 1MI
Новосибирец устроил скандал в детском саду

В Новосибирске пьяный многодетный отец устроил дебош в детском саду

Житель Новосибирска пришел пьяным в детский сад за двумя своими детьми и устроил скандал. Все для него закончилось вызовом полиции и судом.

Инцидент произошел в одном из детсадов в Кировском районе города 24 апреля. Многодетный отец вместе со старшим сыном пришел забрать младших из детского сада, но так, как он был пьяны, ему отказали.

Воспитатели попросили мужчину вызвать маму – ему эта затея не понравилась. Он начал ругаться матом, кричать и размахивать руками. Сотрудники учреждения испугались и вызвали полицию.

«Мужчина на суде заявил, что не помнит и половину того, что вытворял. Но при этом в содеянном раскаялся. Его судили по факту совершения мелкого хулиганства», - уточнили в Кировском райсуде.

Отца четверых детей в итоге оштрафовали на 950 рублей.

#Алина Шефер#Дети#Детский сад#Дебош#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирске экс-разведчик США Риттер заявил, что боится судьбы военкора Татарского
Вчера, 07:18
Новый торговый центр «Грани» обещают открыть в Новосибирске в июне
1 мая 16:17
В Новосибирской области санатории оказались самыми дорогими в Сибири
Сегодня, 02:47
Класс гимназии №10, устроивший забастовку, перевели на дистант
Сегодня, 03:09
Космонавтке Анне Кикиной хотят присвоить звание «Почетного жителя Новосибирска»
Сегодня, 01:58
Член Новосибирского союза отцов Павел Поляков погиб на СВО
Вчера, 13:26