atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Изображение материала

Семья австралийцев променяла Новосибирск на Алтай

3 мая 2023, 09:51
Фото: Артем Шершнев / atas.info
На Алтае австралийцы намерены производить экологически чистые продукты

Из Новосибирска на Алтая перебралась семья австралийцев: они займутся фермерством

Семья австралийцев, которые насколько лет назад покинули родину ради жизни в России, уехала из Новосибирска. Там переселенцы поселятся в собственном доме и займутся сельским хозяйством

Сабина Хэйр вместе со своим спутником Джоашем исполнила свою мечту и уехала из Новосибирска на Алтай, где пара будет жить в собственном доме и выращивать экологически чистые продукты. Об этом Сабина рассказала в видеоролике, показав процесс сбора вещей.

" Как вы знаете, мы очень долго работали ради этого", - обратилась Сабина к подписчикам, а их у нее более 60 тысяч.

Именно после путешествия по Алтаю несколько лет назад у австралийцев возникла идея жить в России и заниматься фермерством. В 2017 они  покинули Родину, а в 2019 обосновались в Новосибирске, в частном доме на Затулинке. Однако дела у австралийцев шли не лучшим образом, а в 2021 перед ними замаячила угроза возвращения в Австралию – заканчивалась российская виза.

Сабина записала видеообращение к Владимиру Путину с просьбой дать ее семье российское гражданство. В итоге сначала им оформили разрешение на временное проживание, а в январе 2023 года австралийцы получили вид на жительство в России.

Читайте также:
Австралиец удивился бесплатным каткам в НовосибирскеЗастрявшие в Новосибирске австралийцы просят помощи у ПутинаАвстралиец сделал тату Злобного Снеговика ХК «Сибирь»
#Семья#Австралийцы#Переезд#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Кто родился у Павла Прилучного: актер из Бердска стал отцом в третий раз
Сегодня, 04:49
Дату окончания отопительного сезона в мае 2023 назвали в мэрии Новосибирска
Сегодня, 04:18
В Новосибирске экс-разведчик США Риттер заявил, что боится судьбы военкора Татарского
Вчера, 07:18
Класс гимназии №10, устроивший забастовку, перевели на дистант
Сегодня, 03:09
В Новосибирской области санатории оказались самыми дорогими в Сибири
Сегодня, 02:47
Известный страйкболист Степан Сынах из Новосибирска погиб на СВО
Сегодня, 04:46