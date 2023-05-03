Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Сабина Хэйр вместе со своим спутником Джоашем исполнила свою мечту и уехала из Новосибирска на Алтай, где пара будет жить в собственном доме и выращивать экологически чистые продукты. Об этом Сабина рассказала в видеоролике, показав процесс сбора вещей.
" Как вы знаете, мы очень долго работали ради этого", - обратилась Сабина к подписчикам, а их у нее более 60 тысяч.
Именно после путешествия по Алтаю несколько лет назад у австралийцев возникла идея жить в России и заниматься фермерством. В 2017 они покинули Родину, а в 2019 обосновались в Новосибирске, в частном доме на Затулинке. Однако дела у австралийцев шли не лучшим образом, а в 2021 перед ними замаячила угроза возвращения в Австралию – заканчивалась российская виза.
Сабина записала видеообращение к Владимиру Путину с просьбой дать ее семье российское гражданство. В итоге сначала им оформили разрешение на временное проживание, а в январе 2023 года австралийцы получили вид на жительство в России.