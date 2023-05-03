Именно после путешествия по Алтаю несколько лет назад у австралийцев возникла идея жить в России и заниматься фермерством. В 2017 они покинули Родину, а в 2019 обосновались в Новосибирске, в частном доме на Затулинке. Однако дела у австралийцев шли не лучшим образом, а в 2021 перед ними замаячила угроза возвращения в Австралию – заканчивалась российская виза.