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В Новосибирске назвали дату начала отключений горячей воды в мае 2023

3 мая 2023, 04:36
Фото: 1MI
Гидравлические испытания обычно сопровождаются авариями на теплотрассах

Сроки гидравлических испытаний и отключения горячей воды-2023 назвали в Новосибирске

В мэрии Новосибирска сообщили о сроках начала гидравлических испытаний тепловых сетей. Горячую воду в домах горожан начнут отключать во второй половине мая

Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность в Новосибирске начнутся с 16 мая и будут проходить в 14 этапов. Об этом сообщил в холе оперативного совещания в муниципалитете глава городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев. График проведения испытаний по конкретным районам будет опубликован в ближайшее время.

В мае 2022 года гидравлические испытания так же начались 16 мая. О том, как выглядел график отключений в прошлом году, смотрите в нашем материале.

Гидравлические испытания начнутся после проведения испытаний трубопроводов на максимальную температуру теплоносителя. Они продлятся с 11 по 17 мая. В систему будут закачивать воду с температурой до 130 градусов. По словам Дмитрия Перязева, такие испытания проходят раз в 5 лет, и не будут сопровождаться отключениями.

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#Горячая вода#Отключение#Испытания#Город#Новосибирск
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