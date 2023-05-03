Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность в Новосибирске начнутся с 16 мая и будут проходить в 14 этапов. Об этом сообщил в холе оперативного совещания в муниципалитете глава городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев. График проведения испытаний по конкретным районам будет опубликован в ближайшее время.
В мае 2022 года гидравлические испытания так же начались 16 мая. О том, как выглядел график отключений в прошлом году, смотрите в нашем материале.
Гидравлические испытания начнутся после проведения испытаний трубопроводов на максимальную температуру теплоносителя. Они продлятся с 11 по 17 мая. В систему будут закачивать воду с температурой до 130 градусов. По словам Дмитрия Перязева, такие испытания проходят раз в 5 лет, и не будут сопровождаться отключениями.