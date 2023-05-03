Гидравлические испытания начнутся после проведения испытаний трубопроводов на максимальную температуру теплоносителя. Они продлятся с 11 по 17 мая. В систему будут закачивать воду с температурой до 130 градусов. По словам Дмитрия Перязева, такие испытания проходят раз в 5 лет, и не будут сопровождаться отключениями.