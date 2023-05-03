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В Новосибирске осудили двух участников террористической организации

3 мая 2023, 05:38
Фото: 1MI
Двое мужчин в Новосибирске были осуждены за финансирование терроризма. Задержанные являлись участниками международных запрещенных на территории России террористических организаций, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Жобирхон Исмоил угли Адхамов являлся участником запрещенной в РФ организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Он вербовал жителей Новосибирской области в террористическую деятельность и пересылал деньги участникам этих ячеек.

Еще один участник организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) Шохирхон Хамидуллохон угли Хожихонов создал интернет-ресурс для вербовки жителей региона в террористическую группу.

Мужчин признали виновными в совершении преступления и приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Первые четыре года они проведут в тюрьме, а остальную часть наказания отправятся отбывать в колонии строгого режима.


#Алина Шефер#Терроризм#Суд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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