В Новосибирске осудили двух участников террористической организации

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Жобирхон Исмоил угли Адхамов являлся участником запрещенной в РФ организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Он вербовал жителей Новосибирской области в террористическую деятельность и пересылал деньги участникам этих ячеек.
Еще один участник организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) Шохирхон Хамидуллохон угли Хожихонов создал интернет-ресурс для вербовки жителей региона в террористическую группу.
Мужчин признали виновными в совершении преступления и приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Первые четыре года они проведут в тюрьме, а остальную часть наказания отправятся отбывать в колонии строгого режима.