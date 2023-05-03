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В Новосибирске отменили концерт репера Loqiemean в «Подземке»

3 мая 2023, 05:14
Фото: paltryrealities / Роман Локимин/ВК
Концерт артиста Loqiemean, запланированный на 8 мая в лофт-парке «Подземка» в Новосибирске, был отменен. Об этом сообщили организаторы.

Примечательно, что официально зрителей еще не предупредили об отмене выступления репера Loqiemean – настоящее имя Роман Худяков. Им обещали сообщить об этом позже, пишет «Прецедент».

Также на странице исполнителя еще нет информации об отмене концерта в Новосибирске. Билеты продолжают продавать за 1500- 2700 рублей.

Предположительно, причиной отмены стали недавние высказывания артиста против СВО. Так пишет Telegram-канал «Прикамские витязи».

Кроме того, пока нет и сведений о том, как людям будут возвращать деньги за билеты.

Напомним, ранее активисты в Новосибирске требовали отменить концерт Филиппа Киркорова, но у них не получилось. Выступление короля российской эстрады состоялось - оно запомнится на долгие годы.

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#Алина Шефер#Концерт#Отмена концерта#Новосибирск#Новосибирская область#Культура
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