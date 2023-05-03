В Новосибирске отменили концерт репера Loqiemean в «Подземке»

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Примечательно, что официально зрителей еще не предупредили об отмене выступления репера Loqiemean – настоящее имя Роман Худяков. Им обещали сообщить об этом позже, пишет «Прецедент».
Также на странице исполнителя еще нет информации об отмене концерта в Новосибирске. Билеты продолжают продавать за 1500- 2700 рублей.
Предположительно, причиной отмены стали недавние высказывания артиста против СВО. Так пишет Telegram-канал «Прикамские витязи».
Кроме того, пока нет и сведений о том, как людям будут возвращать деньги за билеты.
Напомним, ранее активисты в Новосибирске требовали отменить концерт Филиппа Киркорова, но у них не получилось. Выступление короля российской эстрады состоялось - оно запомнится на долгие годы.