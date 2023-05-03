В Новосибирске школьницы прогулялись с козой на ОбьГЭСе

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Корреспонденты «АиФ-Новосибирск» выяснили, что подруги занимаются в конноспортивном клубе и решили показать питомцу город и Обское море. Коза Иля - новый подарок Анастасии от хозяйки клуба. Теперь она кормит животное и ухаживает за ним.
Подруги рассказали, что любимица была игривой и интересовалась окружающими людьми, которые даже делали с ней фотографии. Они часто гуляют с лошадьми, а прогулка с козой был для них забавным экспериментом.
Напомним, ранее в Новосибирске на улице Ипподромской прогуливалась девушка верхом на верблюде.