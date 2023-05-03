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В Новосибирске школьницы прогулялись с козой на ОбьГЭСе

3 мая 2023, 09:08
Фото: АиФ-Новосибирск
С козой прогулялись сибирячки на ОбьГЭСе
Три школьницы выгуляли козу по центральной улице микрорайона ОбьГЭС в Новосибирске. Горожане, увидев этот необычный пейзаж, опубликовали фото в социальных сетях.

Корреспонденты «АиФ-Новосибирск» выяснили, что подруги занимаются в конноспортивном клубе и решили показать питомцу город и Обское море. Коза Иля - новый подарок Анастасии от хозяйки клуба. Теперь она кормит животное и ухаживает за ним.

Подруги рассказали, что любимица была игривой и интересовалась окружающими людьми, которые даже делали с ней фотографии. Они часто гуляют с лошадьми, а прогулка с козой был для них забавным экспериментом.

Напомним, ранее в Новосибирске на улице Ипподромской прогуливалась девушка верхом на верблюде.

В Новосибирске девушка на верблюде прокатилась по улице Ипподромской
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#Алина Шефер#Животные#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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