В Новосибирске спасатели около часа снимали с дерева 18-летнюю девушку

Posted Сегодня, 02:09
Published Сегодня, 02:09
Modified Сегодня, 02:11
Updated Сегодня, 02:11
Вечером 2 мая прохожие вызвали спасателей на улицу Барьерную. Они рассказали, что на дерево забралась девушка 18 лет и не может слезть сама.
С помощью раздвижной лестницы специалисты сняли экстремалку с дерева. Помощь медиков ей не понадобилась.
Зачем юная сибирячка залезла на дерево, так и осталось загадкой. Известно только, что спасатели потратили на эту операцию около часа.
Напомним, ранее специалисты МАСС выручали девушку и кота, застрявших на дереве в Новосибирске.