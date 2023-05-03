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В Новосибирске спасатели около часа снимали с дерева 18-летнюю девушку

3 мая 2023, 02:09
Фото: 1MI
Девушка застряла на дереве в Новосибирске
Молодой сибирячке потребовалась помощь спасателей, когда она застряла на дереве в новосибирском Академгородке. Подробности сообщили в пресс-службе МАСС.

Вечером 2 мая прохожие вызвали спасателей на улицу Барьерную. Они рассказали, что на дерево забралась девушка 18 лет и не может слезть сама.

С помощью раздвижной лестницы специалисты сняли экстремалку с дерева. Помощь медиков ей не понадобилась.

Зачем юная сибирячка залезла на дерево, так и осталось загадкой. Известно только, что спасатели потратили на эту операцию около часа.

Напомним, ранее специалисты МАСС выручали девушку и кота, застрявших на дереве в Новосибирске.

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#Алина Шефер#Дерево#Спасатели#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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