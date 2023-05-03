В Новосибирской области число умерших жителей превысило число родившихся в апреле

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
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Updated Сегодня, 03:39
Так за прошлый месяц в регионе составили 2 673 акта о смерти горожан. За 4 месяца этого года умерли всего 11 462 человека.
При этом в апреле появились на свет 2 097 новорожденных детей. С начала года родились 8 434 ребенка.
Всего в ЗАГС составили за первые месяцы 2023-го года около 8000 актов гражданского состояния. Судя по этим данным, можно сделать вывод, что смертность снова превысила рождаемость в Новосибирской области.
Напомним, ранее в ЗАГС региона рассказали, как новосибирские родители называли своих детей в 2023 году.