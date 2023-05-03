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В Новосибирской области число умерших жителей превысило число родившихся в апреле

3 мая 2023, 03:15
Фото: 1MI
Смертность превысила рождаемость в Новосибирской области
Умерло в Новосибирской области людей больше, чем родилось в апреле 2023 года. Статистику опубликовали сотрудники органов ЗАГС по региону.

Так за прошлый месяц в регионе составили 2 673 акта о смерти горожан. За 4 месяца этого года умерли всего 11 462 человека.

При этом в апреле появились на свет 2 097 новорожденных детей. С начала года родились 8 434 ребенка.

Всего в ЗАГС составили за первые месяцы 2023-го года около 8000 актов гражданского состояния. Судя по этим данным, можно сделать вывод, что смертность снова превысила рождаемость в Новосибирской области.

Напомним, ранее в ЗАГС региона рассказали, как новосибирские родители называли своих детей в 2023 году.


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#Алина Шефер#Загс#Дети#Смерть#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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